Российские войска пытаются продвинуться к Орехову на Запорожье, - Силы обороны Юга

Российские войска пытались продвинуться в районе Новоандреевки, однако украинские подразделения удерживают позиции и контратакуют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Что касается Ореховского направления, то здесь несколько меньше боевых столкновений, за прошедшие сутки зафиксирована попытка продвинуться возле Новоандреевки. Это враг рвется в направлении Орехова", — сказал пресс-секретарь.

Волошин отметил, что здесь довольно опасный участок фронта, где расположены населенные пункты Степногорск, Приморское и Плавни.

"За прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано, но здесь мы тоже пытаемся перехватить тактическую инициативу, освободить определенные позиции и оттеснить врага", — добавил он.

Что предшествовало?

По данным Генштаба ВСУ, на Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоандреевки.

