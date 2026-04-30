Российские войска пытаются продвинуться к Орехову на Запорожье, - Силы обороны Юга
Российские войска пытались продвинуться в районе Новоандреевки, однако украинские подразделения удерживают позиции и контратакуют.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Что касается Ореховского направления, то здесь несколько меньше боевых столкновений, за прошедшие сутки зафиксирована попытка продвинуться возле Новоандреевки. Это враг рвется в направлении Орехова", — сказал пресс-секретарь.
Волошин отметил, что здесь довольно опасный участок фронта, где расположены населенные пункты Степногорск, Приморское и Плавни.
"За прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано, но здесь мы тоже пытаемся перехватить тактическую инициативу, освободить определенные позиции и оттеснить врага", — добавил он.
Что предшествовало?
По данным Генштаба ВСУ, на Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоандреевки.
