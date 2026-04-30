На фронте зафиксировано 41 боевое столкновение, из них 24 на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток агрессор 41 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Яструбщина, Хлебороб, Рыжевка, Рогизное, Атинское, Бачевск, Стариково, Гаврилова Слобода, Уланово, Прогресс, Казачье.
- В Черниговской области – Хреновка, Лубяное, Заречье и Николаевка.
Враг нанес авиаудары по Голубовке и Рудне.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Охримовка.
На Купянском направлении противник атаковал один раз в сторону Куриловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении в сторону населенного пункта Ставки наши защитники отбили один вражеский штурм.
На Славянском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Закитное.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг активных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Степановки, Софиевки, Ильиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении враг дважды наступал в направлении Вербового и Злагоды. Одна из этих атак продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах Доброполья, Староукраинки, Варваровки, Цвиткового, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского.
На Ореховском направлении противник не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских штурма в сторону Антоновки и о. Белогрудый. Одна атака продолжается.
Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль