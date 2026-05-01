Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 331 710 человек (+1 420 за сутки), 11 903 танка, 41 044 артиллерийских системы, 24 496 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 330 290 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 331 710 (+1 420) человек
  • танков – 11 903 (+2) единицы
  • боевых бронированных машин – 24 496 (+3) единиц
  • артиллерийских систем – 41 044 (+100) единицы
  • РСЗО – 1 757 (+1) единиц
  • средств ПВО – 1 357 (+1) единиц
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 352 (+0) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 265 284 (+1924) единицы
  • крылатых ракет – 4 579 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 93 009 (+403) единиц
  • специальной техники – 4 150 (+2) единиц.

Другий день підряд колошматять цапориліх.Так тримать.Слава ЗСУ!!!
01.05.2026 07:00 Ответить
Минув 4454 день москальсько-української війни.
512!!!!! одиниць знищеної техніки та 1420! чумардосів за день.
Броня мінімум, все решта просто супер, рекорди.
Арта перевалила за 41 000!, логістика за 93 000!, загальна результативність ППО за 270 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 331 000 це більше ніж все населення Казані.
01.05.2026 08:50 Ответить
По автотехніці рекорд?
01.05.2026 07:04 Ответить
Поперли 3,14дари на фарш...
01.05.2026 07:57 Ответить
Це з мотоциклами?
01.05.2026 09:25 Ответить
Нє, це з зірками смерті, вони ж теж відносяться до "АВТО-техніки".
01.05.2026 10:44 Ответить
Схоже на те.
01.05.2026 10:32 Ответить
Молодці!!!
01.05.2026 07:08 Ответить
автомобільна техніка та автоцистерни - 93 009 (+403) од. Оце так ***** сєбє... подвійний рекорд
01.05.2026 07:10 Ответить
Одна автоцистерна (КамАЗ) - заправка танкової роти...
01.05.2026 08:01 Ответить
Квітень
3,14дари - 32 980 (найбільше в цьому році)
Танки - 75 (увійшли в антитоп три, минулорічні вересень, листопад - 68, 71)
ББП - 164 (антитоп п'ять, минулорічні вересень, липень, листопад, серпень - 65, 140, 157, 161)
Арта ствольна - 6 431 місячний рекорд (попередній 6 068 у березні ц.р.)
Арта реактивна - 45 (доволі не погано)
ППО - 17 (найменший місячний показник в цьому році, а шо ви хотіли, не бездонна яма)
Спец - 45 (найбільше з початку року, чи то мости наводять, чи то окопи риють)
БпЛА - 54 415 (дочортиків, проте в березні було 59 573)
Логістика - 6 431 (новий місячний рекорд, а ще й сьогодняшні 403 новий добовий)
Наземка загалом - 8 652 (попередній березень ц.р. - 7 966)
Ну і Казань 1 330 000 ще з учора позаду
01.05.2026 07:32 Ответить
Щось я наклацав не ББП а БМП
01.05.2026 07:47 Ответить
відчувається вплив мідлстрайків.
01.05.2026 07:54 Ответить
Найсмішніше, що "відчувається" він в основному по виттю зет-ників в пересказі всіляких "говорящих голів". Наші просто ї*бошать майже мовчки - я не бачу великої кількості матеріалів аутентичних від наших армійців чи дотичних хоч якось до спецури. Щось у мене таке враження, що хлопцям на фронті зараз просто ніколи патякати - на них пролився "дроновий дощ" і вони судомно "опановують потік", поки є сили, дронова манна від МО не скінчилась, а засрашинці ще не розкачались з впровадженням масовим дронів-перехоплювачів тощо - вікно можливостей, як показала практика цієї війни, лише 3-6 місяців...
01.05.2026 10:51 Ответить
ураження вантажівки десь у Токмаку показувати не цікаво, більше показують ураження ППО у Криму чи у Курській області, чи там гелікоптерів у Воронезькій.
01.05.2026 11:02 Ответить
Я пам'ятаю ролики осені-початку зими про нескінчені ураження "буханок" в кілзоні тактичного тилу.

Зараз цього мало. І не тому, що не знищують масово - в статистиці он 403 одиниці - рекорд, а тому що ті, хто майстерно восени ковейєром лупцював буханки і валив відосами - зараз сотнями екіпажів на перенавчанні з фпв-дронів на мідлстрайки і опановують нове залізо і тактики. А тактичну зону тримає наступна хвиля екіпажів. Розвиток і масштабування в дії!

Це як доношувіання справного одягу в великих сім'ях. Молодшим здебільного дістається не новеньке для повсякденного ужитку, а трішки звичне, достеменно зручне та функціональне, з яким все зрозуміло, можна користуватись без сюрпризів. Але хвалитись тим нічим
01.05.2026 12:21 Ответить
просто ураження буханок та інших ЛАТів в тактичному тилу стали повсякденністю настільки, що перестали бути цікавими для відосів.
01.05.2026 12:38 Ответить
Не погоджуюсь. Торгівля смертю у всіх вираженнях - це фішка цієї війни. Всі нею торгують в кінці кінців. Хтось збирає на вак-и та завлізо для кісток, публікуючи каліцтва. Хтось збирає на мавіки, публікуючи ураження буханок чи самовипилення кацапів. Хтось підвищує свою значущість (а значить і увагу керівництва у вигляді кращого МТЗ) публікацією знищення мі-28 в воронежській області. Бо суспільство ЦЬОГО ХОЧЕ!

Конвейєр смерті зупинити важко. Хто вміє публікувати відоси - гонить їх як може, окрім випадків, коли дуже зайнятий для зйомок і монтажу...
01.05.2026 14:00 Ответить
річ у тому, що "Булава" або крило "марсіанін" прилітає так швидко, що відео виходить не видовищне. А відео підтверження уражень у Воронезькій області тому і робили не з камери камікадзе, а з окремого крила, який "висів" над локацією. На такий випадок і послали окремо "крило". А якщо баражуючий дрон випасає пдходящу логістику десь під Сартаной або біля Токмака, то окремою красівою фіксацією не заморочуються, бо дорого, і крил та особового складу на це здебільшого не вистачає.
01.05.2026 16:18 Ответить
Мало нарисовано,давай больше.
01.05.2026 08:01 Ответить
свіженька свинособака?
01.05.2026 08:55 Ответить
01.05.2026 09:20 Ответить
Подяка і повага гарно працюєте Герої
01.05.2026 08:33 Ответить
01.05.2026 08:52 Ответить
Тут одне з двох.Або ху@ло кинув все вперед і хоче якусь маленьку переможеньку,або наші збільшили вильоти і може застосовують нові дрони які тому кілька днів анонсував Федоров
01.05.2026 08:51 Ответить
Министр с руцкой фамилией громко пообещал перемогу,типа - "я сейчас вас покажу как керовать армией",и тут же под его балабольство подтянули циферки,война ничто,пиар все,лохи довольны.
01.05.2026 09:12 Ответить
в буду/хлів,свинособака..
01.05.2026 09:19 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.05.2026 09:15 Ответить
По состоянию на начало 2026 года, общее число заключенных в исправительных колониях России достигло исторического минимума - около 219 000 человек. [https://www.vedomosti.ru/society/news/2026/03/04/1180640-sizo-koloniyah 1]
Что касается средней наполненности одной колонии:
В России насчитывается более 660 исправительных колоний.Если разделить общее число заключенных (\(\approx 219\,000\)) на количество колоний, то в среднем в одной колонии находится около 300-350 человек. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 1]

Однако этот показатель сильно варьируется. В крупных колониях строгого режима число заключенных может достигать нескольких тысяч, в то время как в колониях-поселениях или женских колониях численность может быть значительно ниже.

Кроме того, по состоянию на март 2026 года, около 89 000 человек содержатся в СИЗО. [https://www.vedomosti.ru/society/news/2026/03/04/1180640-sizo-koloniyah 1]

01.05.2026 09:16 Ответить
Десь попадалася інформація, що минулого року кацапи отримали 90 тис поповнення саме з "мєст нє столь атдальонних".
01.05.2026 09:28 Ответить
Дев'яте травня близько-близько...
Ху*ло намагається оту сосиську підростити хоч трішечки до свят, а "не виходить Кам'яна Квітка"!

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
01.05.2026 10:10 Ответить
Товариш сьогодні, повернувся з "суток". Розказував - учора над ним два "шахеди", "завалили"... Спочатку стріляли кулемети... Не змогли збить... Видно, високо. Так запустили "пісюни" - дрони-перехоплювачі. Одтн гупнув поряд з "шахєдом", і той пішов у піке, на землю. Вибуху не було. А другий врізався прямо в "шахєд". Гахнуло в небі...
01.05.2026 10:19 Ответить
Щось не файно, дрони що рятують життя називати "пісюнами".
01.05.2026 11:12 Ответить
Тобі хочеться "доколупаться" до мене? "Пісюнами", самі зентчики їх, називають, за подібність, за формою. з "фаллоімітвторами"...
01.05.2026 11:18 Ответить
У індусів, доречі, подібна форма - є священна, називається "лінгам"... символ життя.
Тому не пісюн - а лінгам, як мінімум.
01.05.2026 11:15 Ответить
І що????
