Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 331 710 человек (+1 420 за сутки), 11 903 танка, 41 044 артиллерийских системы, 24 496 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 330 290 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 331 710 (+1 420) человек
- танков – 11 903 (+2) единицы
- боевых бронированных машин – 24 496 (+3) единиц
- артиллерийских систем – 41 044 (+100) единицы
- РСЗО – 1 757 (+1) единиц
- средств ПВО – 1 357 (+1) единиц
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 352 (+0) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 265 284 (+1924) единицы
- крылатых ракет – 4 579 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 93 009 (+403) единиц
- специальной техники – 4 150 (+2) единиц.
3,14дари - 32 980 (найбільше в цьому році)
Танки - 75 (увійшли в антитоп три, минулорічні вересень, листопад - 68, 71)
ББП - 164 (антитоп п'ять, минулорічні вересень, липень, листопад, серпень - 65, 140, 157, 161)
Арта ствольна - 6 431 місячний рекорд (попередній 6 068 у березні ц.р.)
Арта реактивна - 45 (доволі не погано)
ППО - 17 (найменший місячний показник в цьому році, а шо ви хотіли, не бездонна яма)
Спец - 45 (найбільше з початку року, чи то мости наводять, чи то окопи риють)
БпЛА - 54 415 (дочортиків, проте в березні було 59 573)
Логістика - 6 431 (новий місячний рекорд, а ще й сьогодняшні 403 новий добовий)
Наземка загалом - 8 652 (попередній березень ц.р. - 7 966)
Ну і Казань 1 330 000 ще з учора позаду
Зараз цього мало. І не тому, що не знищують масово - в статистиці он 403 одиниці - рекорд, а тому що ті, хто майстерно восени ковейєром лупцював буханки і валив відосами - зараз сотнями екіпажів на перенавчанні з фпв-дронів на мідлстрайки і опановують нове залізо і тактики. А тактичну зону тримає наступна хвиля екіпажів. Розвиток і масштабування в дії!
Це як доношувіання справного одягу в великих сім'ях. Молодшим здебільного дістається не новеньке для повсякденного ужитку, а трішки звичне, достеменно зручне та функціональне, з яким все зрозуміло, можна користуватись без сюрпризів. Але хвалитись тим нічим
Конвейєр смерті зупинити важко. Хто вміє публікувати відоси - гонить їх як може, окрім випадків, коли дуже зайнятий для зйомок і монтажу...
512!!!!! одиниць знищеної техніки та 1420! чумардосів за день.
Броня мінімум, все решта просто супер, рекорди.
Арта перевалила за 41 000!, логістика за 93 000!, загальна результативність ППО за 270 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 331 000 це більше ніж все населення Казані.
Что касается средней наполненности одной колонии:
В России насчитывается более 660 исправительных колоний.Если разделить общее число заключенных (\(\approx 219\,000\)) на количество колоний, то в среднем в одной колонии находится около 300-350 человек. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 1]
Однако этот показатель сильно варьируется. В крупных колониях строгого режима число заключенных может достигать нескольких тысяч, в то время как в колониях-поселениях или женских колониях численность может быть значительно ниже.
Кроме того, по состоянию на март 2026 года, около 89 000 человек содержатся в СИЗО. [https://www.vedomosti.ru/society/news/2026/03/04/1180640-sizo-koloniyah 1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Список пенитенциарных учреждений России - Википедия
По состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 478 182 человека (-4650 чел. к 01.01.202...
Википедия
https://www.vedomosti.ru/society/news/2026/03/04/1180640-sizo-koloniyah
Число заключенных в СИЗО и колониях России упало до ...
4 мар. 2026 г. - Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума. В колониях сейчас содержатся 219 000 человек, а в СИЗО - 89 000. Об э...
