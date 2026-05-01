Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 331 710 осіб (+1 420 за добу), 11 903 танки, 41 044 артсистеми, 24 496 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 330 290 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб
- танків - 11 903 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од.
- артилерійських систем – 41 044 (+100) од.
- РСЗВ – 1 757 (+1) од.
- засоби ППО – 1 357 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од.
- спеціальна техніка – 4 150 (+2) од.
Топ коментарі
леонид мальцев #582480
01.05.2026 07:00
Qq Qqq #455433
01.05.2026 08:50
Sergii #613470
01.05.2026 07:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
3,14дари - 32 980 (найбільше в цьому році)
Танки - 75 (увійшли в антитоп три, минулорічні вересень, листопад - 68, 71)
ББП - 164 (антитоп п'ять, минулорічні вересень, липень, листопад, серпень - 65, 140, 157, 161)
Арта ствольна - 6 431 місячний рекорд (попередній 6 068 у березні ц.р.)
Арта реактивна - 45 (доволі не погано)
ППО - 17 (найменший місячний показник в цьому році, а шо ви хотіли, не бездонна яма)
Спец - 45 (найбільше з початку року, чи то мости наводять, чи то окопи риють)
БпЛА - 54 415 (дочортиків, проте в березні було 59 573)
Логістика - 6 431 (новий місячний рекорд, а ще й сьогодняшні 403 новий добовий)
Наземка загалом - 8 652 (попередній березень ц.р. - 7 966)
Ну і Казань 1 330 000 ще з учора позаду
Зараз цього мало. І не тому, що не знищують масово - в статистиці он 403 одиниці - рекорд, а тому що ті, хто майстерно восени ковейєром лупцював буханки і валив відосами - зараз сотнями екіпажів на перенавчанні з фпв-дронів на мідлстрайки і опановують нове залізо і тактики. А тактичну зону тримає наступна хвиля екіпажів. Розвиток і масштабування в дії!
Це як доношувіання справного одягу в великих сім'ях. Молодшим здебільного дістається не новеньке для повсякденного ужитку, а трішки звичне, достеменно зручне та функціональне, з яким все зрозуміло, можна користуватись без сюрпризів. Але хвалитись тим нічим
Конвейєр смерті зупинити важко. Хто вміє публікувати відоси - гонить їх як може, окрім випадків, коли дуже зайнятий для зйомок і монтажу...
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 11.03.2026
512!!!!! одиниць знищеної техніки та 1420! чумардосів за день.
Броня мінімум, все решта просто супер, рекорди.
Арта перевалила за 41 000!, логістика за 93 000!, загальна результативність ППО за 270 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 331 000 це більше ніж все населення Казані.
Что касается средней наполненности одной колонии:
В России насчитывается более 660 исправительных колоний.Если разделить общее число заключенных (\(\approx 219\,000\)) на количество колоний, то в среднем в одной колонии находится около 300-350 человек. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 1]
Однако этот показатель сильно варьируется. В крупных колониях строгого режима число заключенных может достигать нескольких тысяч, в то время как в колониях-поселениях или женских колониях численность может быть значительно ниже.
Кроме того, по состоянию на март 2026 года, около 89 000 человек содержатся в СИЗО. [https://www.vedomosti.ru/society/news/2026/03/04/1180640-sizo-koloniyah 1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Список пенитенциарных учреждений России - Википедия
По состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 478 182 человека (-4650 чел. к 01.01.202...
Википедия
https://www.vedomosti.ru/society/news/2026/03/04/1180640-sizo-koloniyah
Число заключенных в СИЗО и колониях России упало до ...
4 мар. 2026 г. - Количество заключенных в РФ достигло исторического минимума. В колониях сейчас содержатся 219 000 человек, а в СИЗО - 89 000. Об э...
Ху*ло намагається оту сосиську підростити хоч трішечки до свят, а "не виходить Кам'яна Квітка"!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Тому не пісюн - а лінгам, як мінімум.