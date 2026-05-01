Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 331 710 осіб (+1 420 за добу), 11 903 танки, 41 044 артсистеми, 24 496 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 330 290 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб
  • танків - 11 903 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од.
  • артилерійських систем – 41 044 (+100) од.
  • РСЗВ – 1 757 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 357 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од.
  • спеціальна техніка – 4 150 (+2) од.

+25
Другий день підряд колошматять цапориліх.Так тримать.Слава ЗСУ!!!
01.05.2026 07:00 Відповісти
+21
Минув 4454 день москальсько-української війни.
512!!!!! одиниць знищеної техніки та 1420! чумардосів за день.
Броня мінімум, все решта просто супер, рекорди.
Арта перевалила за 41 000!, логістика за 93 000!, загальна результативність ППО за 270 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 331 000 це більше ніж все населення Казані.
01.05.2026 08:50 Відповісти
+15
По автотехніці рекорд?
01.05.2026 07:04 Відповісти
Поперли 3,14дари на фарш...
01.05.2026 07:57 Відповісти
Це з мотоциклами?
01.05.2026 09:25 Відповісти
Нє, це з зірками смерті, вони ж теж відносяться до "АВТО-техніки".
01.05.2026 10:44 Відповісти
Схоже на те.
01.05.2026 10:32 Відповісти
Молодці!!!
01.05.2026 07:08 Відповісти
автомобільна техніка та автоцистерни - 93 009 (+403) од. Оце так ***** сєбє... подвійний рекорд
01.05.2026 07:10 Відповісти
Одна автоцистерна (КамАЗ) - заправка танкової роти...
01.05.2026 08:01 Відповісти
Квітень
3,14дари - 32 980 (найбільше в цьому році)
Танки - 75 (увійшли в антитоп три, минулорічні вересень, листопад - 68, 71)
ББП - 164 (антитоп п'ять, минулорічні вересень, липень, листопад, серпень - 65, 140, 157, 161)
Арта ствольна - 6 431 місячний рекорд (попередній 6 068 у березні ц.р.)
Арта реактивна - 45 (доволі не погано)
ППО - 17 (найменший місячний показник в цьому році, а шо ви хотіли, не бездонна яма)
Спец - 45 (найбільше з початку року, чи то мости наводять, чи то окопи риють)
БпЛА - 54 415 (дочортиків, проте в березні було 59 573)
Логістика - 6 431 (новий місячний рекорд, а ще й сьогодняшні 403 новий добовий)
Наземка загалом - 8 652 (попередній березень ц.р. - 7 966)
Ну і Казань 1 330 000 ще з учора позаду
01.05.2026 07:32 Відповісти
Щось я наклацав не ББП а БМП
01.05.2026 07:47 Відповісти
відчувається вплив мідлстрайків.
01.05.2026 07:54 Відповісти
Найсмішніше, що "відчувається" він в основному по виттю зет-ників в пересказі всіляких "говорящих голів". Наші просто ї*бошать майже мовчки - я не бачу великої кількості матеріалів аутентичних від наших армійців чи дотичних хоч якось до спецури. Щось у мене таке враження, що хлопцям на фронті зараз просто ніколи патякати - на них пролився "дроновий дощ" і вони судомно "опановують потік", поки є сили, дронова манна від МО не скінчилась, а засрашинці ще не розкачались з впровадженням масовим дронів-перехоплювачів тощо - вікно можливостей, як показала практика цієї війни, лише 3-6 місяців...
01.05.2026 10:51 Відповісти
ураження вантажівки десь у Токмаку показувати не цікаво, більше показують ураження ППО у Криму чи у Курській області, чи там гелікоптерів у Воронезькій.
01.05.2026 11:02 Відповісти
Я пам'ятаю ролики осені-початку зими про нескінчені ураження "буханок" в кілзоні тактичного тилу.

Зараз цього мало. І не тому, що не знищують масово - в статистиці он 403 одиниці - рекорд, а тому що ті, хто майстерно восени ковейєром лупцював буханки і валив відосами - зараз сотнями екіпажів на перенавчанні з фпв-дронів на мідлстрайки і опановують нове залізо і тактики. А тактичну зону тримає наступна хвиля екіпажів. Розвиток і масштабування в дії!

Це як доношувіання справного одягу в великих сім'ях. Молодшим здебільного дістається не новеньке для повсякденного ужитку, а трішки звичне, достеменно зручне та функціональне, з яким все зрозуміло, можна користуватись без сюрпризів. Але хвалитись тим нічим
01.05.2026 12:21 Відповісти
просто ураження буханок та інших ЛАТів в тактичному тилу стали повсякденністю настільки, що перестали бути цікавими для відосів.
01.05.2026 12:38 Відповісти
Не погоджуюсь. Торгівля смертю у всіх вираженнях - це фішка цієї війни. Всі нею торгують в кінці кінців. Хтось збирає на вак-и та завлізо для кісток, публікуючи каліцтва. Хтось збирає на мавіки, публікуючи ураження буханок чи самовипилення кацапів. Хтось підвищує свою значущість (а значить і увагу керівництва у вигляді кращого МТЗ) публікацією знищення мі-28 в воронежській області. Бо суспільство ЦЬОГО ХОЧЕ!

Конвейєр смерті зупинити важко. Хто вміє публікувати відоси - гонить їх як може, окрім випадків, коли дуже зайнятий для зйомок і монтажу...
01.05.2026 14:00 Відповісти
річ у тому, що "Булава" або крило "марсіанін" прилітає так швидко, що відео виходить не видовищне. А відео підтверження уражень у Воронезькій області тому і робили не з камери камікадзе, а з окремого крила, який "висів" над локацією. На такий випадок і послали окремо "крило". А якщо баражуючий дрон випасає пдходящу логістику десь під Сартаной або біля Токмака, то окремою красівою фіксацією не заморочуються, бо дорого, і крил та особового складу на це здебільшого не вистачає.
01.05.2026 16:18 Відповісти
Мало нарисовано,давай больше.
01.05.2026 08:01 Відповісти
свіженька свинособака?
01.05.2026 08:55 Відповісти
Felix #619400

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 11.03.2026
01.05.2026 09:20 Відповісти
Подяка і повага гарно працюєте Герої
01.05.2026 08:33 Відповісти
Тут одне з двох.Або ху@ло кинув все вперед і хоче якусь маленьку переможеньку,або наші збільшили вильоти і може застосовують нові дрони які тому кілька днів анонсував Федоров
01.05.2026 08:51 Відповісти
Министр с руцкой фамилией громко пообещал перемогу,типа - "я сейчас вас покажу как керовать армией",и тут же под его балабольство подтянули циферки,война ничто,пиар все,лохи довольны.
01.05.2026 09:12 Відповісти
в буду/хлів,свинособака..
01.05.2026 09:19 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.05.2026 09:15 Відповісти
По состоянию на начало 2026 года, общее число заключенных в исправительных колониях России достигло исторического минимума - около 219 000 человек. [https://www.vedomosti.ru/society/news/2026/03/04/1180640-sizo-koloniyah 1]
Что касается средней наполненности одной колонии:
В России насчитывается более 660 исправительных колоний.Если разделить общее число заключенных (\(\approx 219\,000\)) на количество колоний, то в среднем в одной колонии находится около 300-350 человек. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 1]

Однако этот показатель сильно варьируется. В крупных колониях строгого режима число заключенных может достигать нескольких тысяч, в то время как в колониях-поселениях или женских колониях численность может быть значительно ниже.

Кроме того, по состоянию на март 2026 года, около 89 000 человек содержатся в СИЗО. [https://www.vedomosti.ru/society/news/2026/03/04/1180640-sizo-koloniyah 1]

01.05.2026 09:16 Відповісти
Десь попадалася інформація, що минулого року кацапи отримали 90 тис поповнення саме з "мєст нє столь атдальонних".
01.05.2026 09:28 Відповісти
Дев'яте травня близько-близько...
Ху*ло намагається оту сосиську підростити хоч трішечки до свят, а "не виходить Кам'яна Квітка"!

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
01.05.2026 10:10 Відповісти
Товариш сьогодні, повернувся з "суток". Розказував - учора над ним два "шахеди", "завалили"... Спочатку стріляли кулемети... Не змогли збить... Видно, високо. Так запустили "пісюни" - дрони-перехоплювачі. Одтн гупнув поряд з "шахєдом", і той пішов у піке, на землю. Вибуху не було. А другий врізався прямо в "шахєд". Гахнуло в небі...
01.05.2026 10:19 Відповісти
Щось не файно, дрони що рятують життя називати "пісюнами".
01.05.2026 11:12 Відповісти
Тобі хочеться "доколупаться" до мене? "Пісюнами", самі зентчики їх, називають, за подібність, за формою. з "фаллоімітвторами"...
01.05.2026 11:18 Відповісти
У індусів, доречі, подібна форма - є священна, називається "лінгам"... символ життя.
Тому не пісюн - а лінгам, як мінімум.
01.05.2026 11:15 Відповісти
І що????
