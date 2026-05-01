РФ посилює піхотні штурми на Лиманському напрямку, - 66 ОМБр

На Лиманському напрямку зростає кількість ворожих піхотних груп. Водночас фіксується зниження застосування дронів "Молнія" через щільно вибудувану систему ППО, тому противник не може пробитися цим масовим і дешевим типом дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Василь Денисюк.

"Якщо говорити про звичайні FPV, як на радіокеруванні, так і на оптоволокні, то, звісно, їх залишається величезна кількість. Ще більш активно почав пробувати затягувати свою піхоту. Бачимо зростання кількості та чисельності груп, які намагаються наблизитися до переднього краю. Відповідно, в противника зростають втрати. Якщо говорити про нашу 66-ту бригаду, то щоденно підрозділи бригади знищують від відділення до взводу противника", - зазначив Денисюк.

Що передувало?

За даними Генштабу, минулої доби на Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва.

