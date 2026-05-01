Бойові дії на Лиманському напрямку
РФ посилює піхотні штурми на Лиманському напрямку, - 66 ОМБр

ЗСУ: РФ змінює тактику на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку зростає кількість ворожих піхотних груп. Водночас фіксується зниження застосування дронів "Молнія" через  щільно вибудувану систему ППО, тому противник не може пробитися цим масовим і дешевим типом дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі Армія TV розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Василь Денисюк.

"Якщо говорити про звичайні FPV, як на радіокеруванні, так і на оптоволокні, то, звісно, їх залишається величезна кількість. Ще більш активно почав пробувати затягувати свою піхоту. Бачимо зростання кількості та чисельності груп, які намагаються наблизитися до переднього краю. Відповідно, в противника зростають втрати. Якщо говорити про нашу 66-ту бригаду, то щоденно підрозділи бригади знищують від відділення до взводу противника", - зазначив  Денисюк.

Що передувало?

За даними Генштабу, минулої доби на Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва.

Це здається фотка ще часів захоплення Кримської області ?
01.05.2026 10:54 Відповісти
