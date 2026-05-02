Ворог вчинив 24 атаки на Покровському напрямку, загалом на фронті - 116 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 116 бойові зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 2 травня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по Україні

Противник завдав 47 авіаційних ударів – скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, задіяв для ураження 5360 дронів-камікадзе та здійснив 2266 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові контролюють Миропілля на Сумщині: жодного просування ворога немає, - УВ "Курськ"

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в бік Малинівки та в районі Бондарного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя. Три атаки тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 54 окупанти та 24 – поранено, знищено 11 одиниць автомобільної техніки та артилерійську систему противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 90 укриттів противника та три артилерійських систем. Знищено або подавлено 239 БпЛА різних типів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ посилює піхотні штурми на Лиманському напрямку, - 66 ОМБр

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували в бік Олександрограда, Злагоди та в районі Тернового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 14 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне та Варварівка. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в бік в районі Степового та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

Також читайте: РФ змінила тактику наступу через великі втрати, - The Telegraph

За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.