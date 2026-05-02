РФ змінила тактику наступу через великі втрати, - The Telegraph

Російська армія переходить від масових штурмів до атак малими групами через значні втрати на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph з посиланням на західних аналітиків і військових експертів.

Після понад чотирьох років повномасштабної війни Росія дедалі частіше відмовляється від масових штурмів великими силами, переходячи до нової тактики малих штурмових груп. Причиною стали колосальні втрати особового складу та зниження ефективності атак "живою хвилею".

Масові штурми втратили ефективність

Упродовж тривалого часу російське командування робило ставку на кількісну перевагу, відправляючи великі групи піхоти під щільний вогонь українських сил.

Однак така стратегія:

призводила до масштабних втрат;

не забезпечувала значних проривів;

ставала дедалі менш ефективною через розвиток технологій.

Дрони та РЕБ змінили поле бою

Ситуацію кардинально змінили технології. Дрони ведуть постійне спостереження за полем бою, швидко виявляючи великі скупчення військ, а засоби радіоелектронної боротьби ускладнюють координацію. У цих умовах масові штурми стали ще менш результативними.

Як пояснив аналітик Chatham House Кір Джайлз, відмова від атак "живою хвилею" – це еволюція війни на прозорому полі бою, де будь-яке велике угруповання швидко стає мішенню. За його словами, нинішній підхід полягає у "повільному і прихованому проникненні через прогалини в українській обороні".

Основна мета - проникнення в тил

Замість великих підрозділів російські військові дедалі частіше діють невеликими групами по двоє-четверо осіб, а іноді й поодинці. Вони пересуваються переважно вночі, пішки, з мінімальним використанням радіозв’язку, щоб уникнути виявлення. Основна мета таких груп — проникнути в тил, закріпитися та забезпечити подальше просування інших підрозділів.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що подібні атаки здійснюються силами рівня взводу або навіть меншими групами, однак відбуваються значно частіше, ніж раніше. Хоча українські сили регулярно знищують такі групи, їх складніше своєчасно виявити та повністю нейтралізувати.

Війна адаптується до нових реалій

Український аналітик Антон Земляний наголошує, що ключову роль у координації таких дій відіграють безпілотники. Саме дрони дозволяють командним пунктам контролювати рух малих груп, визначати маршрути просування та точки закріплення.

Таким чином, Росія адаптує свою наступальну тактику до нових реалій війни, де технології дедалі більше визначають успіх або провал бойових операцій. Попри зміну підходів, головною метою залишається постійний тиск на українську оборону та пошук її вразливих місць.

