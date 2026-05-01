УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини Просування РФ
2 181 11

У квітні війська РФ окупували 141 кв. км української території, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Впродовж квітня 2026 року російські війська окупували 141 кв. кілометрів української території. Це на 11,9% менше, ніж у березні. Водночас кількість штурмових дій у квітні збільшилася на 2,2%.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог найбільше просунувся на Донеччині 

За даними DeepState, найбільше просувань, а саме 36% припадає на Донеччину.

"В абсолюті це 53 кв км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумщина з показником у 30%, в абсолюті це 44 кв км. На Харківщину припало 22%, а на Запоріжжя 12%", - йдеться у повідомленні.

Успіхи Сил оборони на Дніпропетровщині

Водночас зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв. кілометрів до 98 кв. кілометрів.

"За три місяці Сили оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області", - розповіли у DeepState.

Автор: 

армія рф (20867) окупація (6864) бойові дії (5744) DeepState (531)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Туман війни: правда про сотні тисяч загиблих та реальні втрати територій, майна виявиться тільки після відсторонення кліки Зе від влади.
показати весь коментар
02.05.2026 02:15 Відповісти
+3
Дивно. Президент заявляв, що ми взагалі наступаємо останні 10 місяців. Невже він брехав?
показати весь коментар
02.05.2026 00:17 Відповісти
+2
Притча про ногу руского салдата.

Головний герой розповіді - селянин Пахом - має пристрасть до користолюбства. "А буде землі досить, так я нікого, і самого біса, не боюся!" - у запалі нахваляється він. Біс за піччю, почувши це, задумує довести Пахома до погибелі: "Я тобі землі багато дам. Землею тебе і візьму". Пахому вдається постійно розширювати свої володіння, але усе йому мало. Заїжджий купець розповідає Пахому, що башкири дають людині землі стільки, скільки вона у змозі оббігти за день. Пахом вирушає за землею до башкирів. Напередодні оббігування землі йому сниться сон, в якому купець стає спочатку пузатим башкиром, потім бісом з рогами, а біля ніг його лежить труп самого Пахома. На ранок він подався степом наввипередки з Сонцем. Прийшов час повертатися, Сонце наблизилося до заходу, Пахом поспішає повернутися, "в грудях як міх ковальський роздувається, а в серці молотком б'є". Сонце зайшло, у Пахома підкосилися ноги і він впав мертвий перед регочучим пузатим башкиром. "Ай, молодець!" - зареготав башкир. - "Багато землі захопив!" Викопали Пахому могилу, рівно наскільки він від ніг до голови захопив - три аршини, і закопали його.
показати весь коментар
01.05.2026 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Скільки землі людині потрібно?» (рос. Много ли человеку земли нужно)
показати весь коментар
01.05.2026 23:32 Відповісти
Подыхают есть за что, забирают на всегда территорию. Когда наше правительство подключит с другого государства солдат и будет сохранять Украинцев. Сейчас в бедных странах за $400 можно нанимать
показати весь коментар
02.05.2026 00:05 Відповісти
Союз нєрушімий у свій час так само співав, але й одного вєка не пройшло - а русня от знову подихає за возвращєніє шматків отих самих сплочьонних республік.
показати весь коментар
02.05.2026 00:25 Відповісти
"навсегда" - це допоки ліліпутін не здох.
показати весь коментар
02.05.2026 11:30 Відповісти
Чмутянини вам в стрічку.

показати весь коментар
02.05.2026 00:16 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2026 06:21 Відповісти
Разделил среднемесячные потери орков на 141 кв. км. 33000 на 141. Получается, один кв.км обходится оркам в 234 вояки - две роты!
показати весь коментар
02.05.2026 09:53 Відповісти
Сами всё отдадут. Нужно держаться и бить, бить, бить по тылам - энергетика, военпром, логистика и т.д. Уже хнычут на paше, рейтинг x#йла падает, само x#йло уже что-то невнятное бормочет и жалуется "на украинский терроризм" . Придёт время будут выть всей страной и умолять Украину оставить им хоть что-то.
показати весь коментар
02.05.2026 11:48 Відповісти
 
 