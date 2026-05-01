У квітні війська РФ окупували 141 кв. км української території, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
Впродовж квітня 2026 року російські війська окупували 141 кв. кілометрів української території. Це на 11,9% менше, ніж у березні. Водночас кількість штурмових дій у квітні збільшилася на 2,2%.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог найбільше просунувся на Донеччині
За даними DeepState, найбільше просувань, а саме 36% припадає на Донеччину.
"В абсолюті це 53 кв км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумщина з показником у 30%, в абсолюті це 44 кв км. На Харківщину припало 22%, а на Запоріжжя 12%", - йдеться у повідомленні.
Успіхи Сил оборони на Дніпропетровщині
Водночас зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв. кілометрів до 98 кв. кілометрів.
"За три місяці Сили оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області", - розповіли у DeepState.
