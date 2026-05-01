В апреле войска РФ оккупировали 141 кв. км украинской территории, — DeepState. ИНФОГРАФИКА

В течение апреля 2026 года российские войска оккупировали 141 кв. км украинской территории. Это на 11,9% меньше, чем в марте. В то же время количество штурмовых действий в апреле увеличилось на 2,2%.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Враг больше всего продвинулся в Донецкой области 

По данным DeepState, наибольшее количество продвижений, а именно 36%, приходится на Донецкую область.

"В абсолютном выражении это 53 кв. км, или почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раза меньше, чем в декабре. Далее идет Сумская область с показателем в 30%, в абсолютном выражении это 44 кв. км. На Харьковскую область пришлось 22%, а на Запорожскую — 12%", — говорится в сообщении.

Успехи Сил обороны в Днепропетровской области

В то же время сократилась суммарная площадь оккупированной Днепропетровщины с 105 кв. километров до 98 кв. километров.

"За три месяца Силы обороны Украины сократили зону оккупации на 89 кв. км, то есть на пике в январе враг удерживал 187 кв. км области", - рассказали в DeepState.

«Скільки землі людині потрібно?» (рос. Много ли человеку земли нужно)
01.05.2026 23:32 Ответить
Притча про ногу руского салдата.

Головний герой розповіді - селянин Пахом - має пристрасть до користолюбства. "А буде землі досить, так я нікого, і самого біса, не боюся!" - у запалі нахваляється він. Біс за піччю, почувши це, задумує довести Пахома до погибелі: "Я тобі землі багато дам. Землею тебе і візьму". Пахому вдається постійно розширювати свої володіння, але усе йому мало. Заїжджий купець розповідає Пахому, що башкири дають людині землі стільки, скільки вона у змозі оббігти за день. Пахом вирушає за землею до башкирів. Напередодні оббігування землі йому сниться сон, в якому купець стає спочатку пузатим башкиром, потім бісом з рогами, а біля ніг його лежить труп самого Пахома. На ранок він подався степом наввипередки з Сонцем. Прийшов час повертатися, Сонце наблизилося до заходу, Пахом поспішає повернутися, "в грудях як міх ковальський роздувається, а в серці молотком б'є". Сонце зайшло, у Пахома підкосилися ноги і він впав мертвий перед регочучим пузатим башкиром. "Ай, молодець!" - зареготав башкир. - "Багато землі захопив!" Викопали Пахому могилу, рівно наскільки він від ніг до голови захопив - три аршини, і закопали його.
01.05.2026 23:34 Ответить
Подыхают есть за что, забирают на всегда территорию. Когда наше правительство подключит с другого государства солдат и будет сохранять Украинцев. Сейчас в бедных странах за $400 можно нанимать
02.05.2026 00:05 Ответить
Союз нєрушімий у свій час так само співав, але й одного вєка не пройшло - а русня от знову подихає за возвращєніє шматків отих самих сплочьонних республік.
02.05.2026 00:25 Ответить
Чмутянини вам в стрічку.

02.05.2026 00:16 Ответить
Дивно. Президент заявляв, що ми взагалі наступаємо останні 10 місяців. Невже він брехав?
02.05.2026 00:17 Ответить
Туман війни: правда про сотні тисяч загиблих та реальні втрати територій, майна виявиться тільки після відсторонення кліки Зе від влади.
02.05.2026 02:15 Ответить
02.05.2026 06:21 Ответить
Разделил среднемесячные потери орков на 141 кв. км. 33000 на 141. Получается, один кв.км обходится оркам в 234 вояки - две роты!
02.05.2026 09:53 Ответить
 
 