В апреле войска РФ оккупировали 141 кв. км украинской территории, — DeepState. ИНФОГРАФИКА
В течение апреля 2026 года российские войска оккупировали 141 кв. км украинской территории. Это на 11,9% меньше, чем в марте. В то же время количество штурмовых действий в апреле увеличилось на 2,2%.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Враг больше всего продвинулся в Донецкой области
По данным DeepState, наибольшее количество продвижений, а именно 36%, приходится на Донецкую область.
"В абсолютном выражении это 53 кв. км, или почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раза меньше, чем в декабре. Далее идет Сумская область с показателем в 30%, в абсолютном выражении это 44 кв. км. На Харьковскую область пришлось 22%, а на Запорожскую — 12%", — говорится в сообщении.
Успехи Сил обороны в Днепропетровской области
В то же время сократилась суммарная площадь оккупированной Днепропетровщины с 105 кв. километров до 98 кв. километров.
"За три месяца Силы обороны Украины сократили зону оккупации на 89 кв. км, то есть на пике в январе враг удерживал 187 кв. км области", - рассказали в DeepState.
