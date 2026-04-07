Окупанти просунулися у Гришиному і біля Котлиного, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гришиному (Покровський район Донецької області) та поблизу Котлиного (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
Топ коментарі
+3 User User #593789
показати весь коментар07.04.2026 19:44 Відповісти Посилання
+2 Igor Grytselyak
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+1 Хацуціга
показати весь коментар07.04.2026 19:39 Відповісти Посилання
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