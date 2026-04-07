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Окупанти просунулися у Гришиному і біля Котлиного, - DeepState. МАПИ

Просування РФ у Гришиному

Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гришиному (Покровський район Донецької області) та поблизу Котлиного (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відновили контроль поблизу Амбарного на Харківщині, - DeepState

Оновлені мапи

Просування РФ у Гришиному

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулися біля Привілля на Донеччині, - DeepState. МАПА

Просування РФ біля Котлиного

Автор: 

Донецька область (11493) Покровський район (1811) Гришине (74) Котлине (25) DeepState (556)
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Топ коментарі
+3
Я б на твоєму місці сьогодні не спав, а сидів і що 2 хвилини оновлював сторінку новин, щоб не пропустити подію.
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07.04.2026 19:44 Відповісти
+2
Пару годин назад новина про стрілецькі бої в Гришиному,а тепер "просунулися"(Може не треба таких подробиць цілий день,а вже дочекайтесь коли окупують?((Що за реалеті шоу?(((
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07.04.2026 19:34 Відповісти
+1
Ядерну бомбу вночі хочуть скинути на Іран, а ви тут із якимось Гришине.
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07.04.2026 19:39 Відповісти

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