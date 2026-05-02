РФ изменила тактику наступления из-за больших потерь, - The Telegraph

Российская армия переходит от массовых штурмов к атакам небольшими группами из-за значительных потерь на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на западных аналитиков и военных экспертов.

После более чем четырех лет полномасштабной войны Россия все чаще отказывается от массовых штурмов большими силами, переходя к новой тактике малых штурмовых групп. Причиной стали колоссальные потери личного состава и снижение эффективности атак "живой волной".

Массовые штурмы утратили эффективность

В течение длительного времени российское командование делало ставку на количественное превосходство, отправляя большие группы пехоты под плотный огонь украинских сил.

Однако такая стратегия:

приводила к масштабным потерям;

не обеспечивала значительных прорывов;

ставала все менее эффективной из-за развития технологий.

Дроны и РЭБ изменили поле боя

Ситуацию кардинально изменили технологии. Дроны ведут постоянное наблюдение за полем боя, быстро выявляя большие скопления войск, а средства радиоэлектронной борьбы затрудняют координацию. В этих условиях массовые штурмы стали еще менее результативными.

Как пояснил аналитик Chatham House Кир Джайлз, отказ от атак "живой волной" - это эволюция войны на прозрачном поле боя, где любая крупная группировка быстро становится мишенью. По его словам, нынешний подход заключается в "медленном и скрытом проникновении через бреши в украинской обороне".

Основная цель - проникновение в тыл

Вместо крупных подразделений российские военные все чаще действуют небольшими группами по два-четыре человека, а иногда и в одиночку. Они передвигаются преимущественно ночью, пешком, с минимальным использованием радиосвязи, чтобы избежать обнаружения. Основная цель таких групп — проникнуть в тыл, закрепиться и обеспечить дальнейшее продвижение других подразделений.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что подобные атаки осуществляются силами уровня взвода или даже меньшими группами, однако происходят значительно чаще, чем раньше. Хотя украинские силы регулярно уничтожают такие группы, их сложнее своевременно обнаружить и полностью нейтрализовать.

Война адаптируется к новым реалиям

Украинский аналитик Антон Земляной подчеркивает, что ключевую роль в координации таких действий играют беспилотники. Именно дроны позволяют командным пунктам контролировать движение малых групп, определять маршруты продвижения и точки закрепления.

Таким образом, Россия адаптирует свою наступательную тактику к новым реалиям войны, где технологии все больше определяют успех или провал боевых операций. Несмотря на изменение подходов, главной целью остается постоянное давление на украинскую оборону и поиск ее уязвимых мест.

