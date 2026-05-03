На фронті від початку доби 45 боєзіткнень: ворог найбільш активний на Покровському і Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Від початку доби неділі, 3 травня, кількість атак агресора на фронті становить 45.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів Іскрисківщина, Сопич, Кореньок, Нескучне, Безсалівка, Прогрес, Бачівськ, Волфине. Сергіївка і Діброва – у Чернігівській області. Авіаудару зазнала Вільна Слобода.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинув одну авіабомбу, здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Ситуація на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення, проводив наступальні дії в бік Лиману та Митрофанівки.
- На Куп’янському напрямку ворог активних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку противник два рази проводив штурмові дії в бік Лиману та Озерного. Один бій досі триває.
На Слов’янському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії в напрямку Рай-Олександрівки та Різниківки.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка. Одна з цих спроб просуватися ще триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка. Чотири боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Вороне та Березове.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у напрямках Залізничного, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського. Три боєзіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка.
- На Оріхівському напрямку противник один раз атакував в районі Щербаків. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Оріхів, Одарівка, Зарічне, Комишуваха.
- На Придніпровському напрямку наші воїни відбивають атаку противника в напрямку Антонівки.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.
"Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
