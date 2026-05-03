На фронті відбулося 122 боєзіткнення: найбільше ворог тисне на трьох напрямках, – Генштаб

Від початку доби неділі, 3 травня, на фронті відбулося 122 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6421 дронів–камікадзе та здійснив 2400 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ. Зафіксовано один ворожий штурм.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази атакував позиції наших підрозділів в бік Стариці, Лиману та Митрофанівки. Один бій триває.

позиції наших підрозділів в бік Стариці, Лиману та Митрофанівки. Один бій триває. На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Курилівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік Лиману, Нового Миру, Дробишевого та Озерного. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував в напрямку Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 28 – поранено, знищено шість одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління противника.

Також ушкоджено дві артилерійські системи, три одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, 20 укриттів противника. Знищено або подавлено 181 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі атакували в районах населених пунктів Вороне, Красногірське та Березове. Авіаудару зазнала Просяна.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у напрямках Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук, Святопетрівки, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського. Два боєзіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка, Різдвянка, Барвінівка, Рівне.

у напрямках Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук, Святопетрівки, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського. Два боєзіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка, Різдвянка, Барвінівка, Рівне. На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в районі Щербаків. Противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Оріхів, Омельник, Листівка, Таврійське, Григорівка, Одарівка, Зарічне, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку противник проводив дві атаки в бік Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

