Войска РФ совершили 65 атак с начала суток: самые тяжелые бои - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 5 мая 2026 года на фронте уже зафиксировано 65 атак противника на позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рогизное, Бачевск, Сопич, Коренок, Рыжевка, Атинское, Уланово, Нескучное, в Черниговской области – Гута-Студенецкая, Хриновка, Кривуша, Мхи. Авиаудару подверглись Сумы.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, одно из которых еще продолжается, противник осуществил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал в направлении Радьковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и в районе Торского. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском и Краматорском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять атак вблизи Константиновки, Александро-Шультыно, Плещиевки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки. Один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 22 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергиевка, Беляковка, Новоподогороднее. Четыре боевых столкновения в настоящее время продолжаются.

Обстановка на Юге

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в сторону населенных пунктов Березовое, Егоровка и Новое Запорожье. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 10 вражеских атак в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Зализнычное, Гиркое, Гуляйпольское, Чаривное. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении российские захватчики дважды атаковали в направлении Антоновки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.