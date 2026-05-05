Войска РФ совершили 65 атак с начала суток: самые тяжелые бои - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 5 мая 2026 года на фронте уже зафиксировано 65 атак противника на позиции Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рогизное, Бачевск, Сопич, Коренок, Рыжевка, Атинское, Уланово, Нескучное, в Черниговской области – Гута-Студенецкая, Хриновка, Кривуша, Мхи. Авиаудару подверглись Сумы.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, одно из которых еще продолжается, противник осуществил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в направлении Избицкого.
На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал в направлении Радьковки.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и в районе Торского. Одно боестолкновение продолжается.
- На Славянском и Краматорском направлениях противник наступательных действий не проводил.
- На Константиновском направлении захватчики совершили десять атак вблизи Константиновки, Александро-Шультыно, Плещиевки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки. Один бой продолжается.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 22 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергиевка, Беляковка, Новоподогороднее. Четыре боевых столкновения в настоящее время продолжаются.
Обстановка на Юге
- На Александровском направлении враг четыре раза наступал в сторону населенных пунктов Березовое, Егоровка и Новое Запорожье. Два боестолкновения еще продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 10 вражеских атак в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Зализнычное, Гиркое, Гуляйпольское, Чаривное. Еще два боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
- На Приднепровском направлении российские захватчики дважды атаковали в направлении Антоновки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
