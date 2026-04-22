РФ намерена захватить не только Донбасс, но и всю Украину, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с членами недавно созданного Военного экспертного совета ARES (Allied Reform and Expert Support).

Детали

Как отмечается, Сырский провел содержательную беседу с председателем совета генералом сэром Ричардом Ширреффом (заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в 2011–2014 годах) и генерал-лейтенантом Павелом Мацко (заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики в 2013–2018 годах).





Ситуация на фронте

В частности, главнокомандующий проинформировал коллег об оперативной ситуации на фронте российско-украинской войны и применении новых тактик и видов вооружений.

Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину. В ответ мы системно ослабляем его способности вести войну - целенаправленно уничтожаем ресурсы, логистику и военный потенциал, каждый раз срывая планы врага. В то же время не стоит рассчитывать, что ресурсы противника быстро иссякнут. Мы должны и в дальнейшем наращивать собственные возможности и сохранять устойчивость на всех уровнях - как за счет внутренних резервов, так и благодаря поддержке международных партнеров", - подчеркнул он.

Кроме того, он выразил благодарность иностранным коллегам за готовность присоединиться с новыми инструментами к усилению военной и политической поддержки Украины.

"Приветствую усилия сэра Ричарда Ширреффа, который начал практическую работу совета и уже обозначил конкретные направления деятельности, в частности в сфере военно-стратегического анализа. Рассчитываю, что совет ARES станет постоянным и эффективным каналом коммуникации между руководством Вооруженных Сил Украины и профессиональным военным сообществом стран-партнеров. Его работа будет способствовать повышению качества управленческих решений и ускорению институционального развития ВСУ за счет внедрения международного опыта и лучших практик союзных армий. Важна также дополнительная коммуникация и отстаивание интересов ВСУ на уровне военно-политического руководства государств-партнеров.

У нас есть уникальный боевой опыт - опыт крупнейшей и самой технологичной войны XXI века - и мы готовы делиться им для повышения потенциала армий партнеров. Убежден, что это будет способствовать укреплению безопасности и стабильности объединенной Европы, неотъемлемой частью которой является Украина", - резюмирует Сырский.

Мы на правильном пути. Об этом свидетельствует растущий интерес высокопоставленных военных экспертов из-за рубежа к участию в работе совета ARES.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ВСУ создали военный экспертный совет ARES при Главнокомандующем.