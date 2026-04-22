РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14726 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины
1 468 16

РФ намерена захватить не только Донбасс, но и всю Украину, - Сырский

Сырский встретился с членами ARES

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с членами недавно созданного Военного экспертного совета ARES (Allied Reform and Expert Support).

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, Сырский провел содержательную беседу с председателем совета генералом сэром Ричардом Ширреффом (заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в 2011–2014 годах) и генерал-лейтенантом Павелом Мацко (заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики в 2013–2018 годах).

Сырский встретился с членами ARES
Сырский встретился с членами ARES

Ситуация на фронте

В частности, главнокомандующий проинформировал коллег об оперативной ситуации на фронте российско-украинской войны и применении новых тактик и видов вооружений.

Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину. В ответ мы системно ослабляем его способности вести войну - целенаправленно уничтожаем ресурсы, логистику и военный потенциал, каждый раз срывая планы врага. В то же время не стоит рассчитывать, что ресурсы противника быстро иссякнут. Мы должны и в дальнейшем наращивать собственные возможности и сохранять устойчивость на всех уровнях - как за счет внутренних резервов, так и благодаря поддержке международных партнеров", - подчеркнул он.

Кроме того, он выразил благодарность иностранным коллегам за готовность присоединиться с новыми инструментами к усилению военной и политической поддержки Украины.

"Приветствую усилия сэра Ричарда Ширреффа, который начал практическую работу совета и уже обозначил конкретные направления деятельности, в частности в сфере военно-стратегического анализа. Рассчитываю, что совет ARES станет постоянным и эффективным каналом коммуникации между руководством Вооруженных Сил Украины и профессиональным военным сообществом стран-партнеров. Его работа будет способствовать повышению качества управленческих решений и ускорению институционального развития ВСУ за счет внедрения международного опыта и лучших практик союзных армий. Важна также дополнительная коммуникация и отстаивание интересов ВСУ на уровне военно-политического руководства государств-партнеров.

У нас есть уникальный боевой опыт - опыт крупнейшей и самой технологичной войны XXI века - и мы готовы делиться им для повышения потенциала армий партнеров. Убежден, что это будет способствовать укреплению безопасности и стабильности объединенной Европы, неотъемлемой частью которой является Украина", - резюмирует Сырский.

Мы на правильном пути. Об этом свидетельствует растущий интерес высокопоставленных военных экспертов из-за рубежа к участию в работе совета ARES.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ВСУ создали военный экспертный совет ARES при Главнокомандующем.

Автор: 

Генштаб ВС боевые действия Александр Сырский война в Украине
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
генерал Очевидність.
показать весь комментарий
22.04.2026 08:43 Ответить
+5
І сказав це з таким довольним обличчям
показать весь комментарий
22.04.2026 08:40 Ответить
+4
Оце так новина... Нарешті Сирський це збагнув!
показать весь комментарий
22.04.2026 08:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І сказав це з таким довольним обличчям
показать весь комментарий
22.04.2026 08:40 Ответить
Так. Не тільки він має від цього задоволення, а і ті хто це почув.
Все ідьот по плану ...*****, сорі путєна, а то ще образяться оці на фото, що обізвала вв
показать весь комментарий
22.04.2026 08:46 Ответить
Та ну нах! - а чого ж він сюди поперся?
показать весь комментарий
22.04.2026 08:40 Ответить
Оце так новина... Нарешті Сирський це збагнув!
показать весь комментарий
22.04.2026 08:41 Ответить
генерал Очевидність.
показать весь комментарий
22.04.2026 08:43 Ответить
Перехід в фазу клоунізму завершено !
показать весь комментарий
22.04.2026 08:45 Ответить
З таким ГК ЗСУ волога мрія пуйла про всю Україну може стати реальністю... На нього і розраховує...
показать весь комментарий
22.04.2026 08:48 Ответить
Та невже. Це вже яке за рахунком передбачення?
показать весь комментарий
22.04.2026 08:50 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 08:50 Ответить
У шоу голобородька немає мети, тільки шлях
показать весь комментарий
22.04.2026 08:58 Ответить
до 9 мая 26 года)))))
показать весь комментарий
22.04.2026 09:14 Ответить
Гавнобородько 2
показать весь комментарий
22.04.2026 09:20 Ответить
Америку відкрив.
показать весь комментарий
22.04.2026 09:24 Ответить
нічого собі новина... серйозно?
показать весь комментарий
22.04.2026 09:27 Ответить
@ Можливі сценарії війни до кінця 2026 року:

«Інерційний сценарій»: Війна триває у форматі виснажливих боїв без стратегічних проривів з жодного боку, переходячи у 2027 рік. ​

Крихке перемир'я: Можливість досягнення домовленості про припинення вогню без остаточного політичного врегулювання (так званий «заморожений конфлікт»). ​

Внутрішній злам: Якщо економічні санкції або дефіцит живої сили в РФ досягнуть критичної межі, це може змусити Кремль до реальних, а не декларативних поступок.
показать весь комментарий
22.04.2026 09:28 Ответить
 
 