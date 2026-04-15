В ВСУ создали военный экспертный совет ARES при Главнокомандующем
В Вооруженных Силах Украины создан Военный экспертный совет ARES (Allied Reform and Expert Support), который будет функционировать в качестве консультативного органа при Главнокомандующем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Для чего создали совет
Основная задача ARES – обмен украинским и международным опытом для развития ВСУ.
Речь идет о внедрении системных изменений в управлении войсками, поддержке трансформации армии и повышении ее эффективности.
Ключевые направления работы
Совет будет работать над развитием военной науки и образования, улучшением обеспечения потребностей армии, а также будет оказывать консультационную поддержку по вопросам, относящимся к полномочиям Главнокомандующего.
Отдельный акцент делается на внедрении институциональных реформ.
Кто вошел в состав
Председателем совета назначен британский генерал сэр Ричард Ширрефф.
В состав вошли известные военные и эксперты из стран-партнеров, в частности бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, представители НАТО, а также высокопоставленные чиновники из Канады, Германии, Словакии и Норвегии.
Все они обладают значительным боевым и управленческим опытом.
В настоящее время идет подготовка к началу практической работы совета.
В ближайшее время планируется проведение первого заседания ARES.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
