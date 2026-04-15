В ВСУ создали военный экспертный совет ARES при Главнокомандующем

В Вооруженных Силах Украины создан Военный экспертный совет ARES (Allied Reform and Expert Support), который будет функционировать в качестве консультативного органа при Главнокомандующем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для чего создали совет

Основная задача ARES – обмен украинским и международным опытом для развития ВСУ.

Речь идет о внедрении системных изменений в управлении войсками, поддержке трансформации армии и повышении ее эффективности.

Ключевые направления работы

Совет будет работать над развитием военной науки и образования, улучшением обеспечения потребностей армии, а также будет оказывать консультационную поддержку по вопросам, относящимся к полномочиям Главнокомандующего.

Отдельный акцент делается на внедрении институциональных реформ.

Кто вошел в состав

Председателем совета назначен британский генерал сэр Ричард Ширрефф.

В состав вошли известные военные и эксперты из стран-партнеров, в частности бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, представители НАТО, а также высокопоставленные чиновники из Канады, Германии, Словакии и Норвегии.

Все они обладают значительным боевым и управленческим опытом.

В настоящее время идет подготовка к началу практической работы совета.

В ближайшее время планируется проведение первого заседания ARES.

