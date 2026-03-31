Армия Украины на втором этапе корпусной реформы, - Сырский
ВСУ уже находятся на втором этапе корпусной реформы. Цель — улучшить управление войсками и разгрузить командование.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ICTV сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.
Главнокомандующий ВСУ заявил, что необходимость во внедрении корпусной реформы возникла из-за дефицита профессиональных органов военного управления оперативного уровня на фоне стремительного роста численности армии.
Проблемы старой системы управления
По словам Сырского, ранее управление войсками осуществляли временные оперативно-тактические группировки (ОТГ), командиров которых назначали лишь на несколько месяцев.
"Это существенно влияло на качество управления: они не знали своих войск, не чувствовали ответственности за подразделения, которыми командовали. Кроме того, количество органов управления явно не соответствовало количеству бригад.
Численность боевых бригад росла – это был объективный процесс, ведь враг также наращивал силы. Враг начинал агрессию с 140 тысяч, а сейчас – 718 тысяч. В результате система управления была перегружена", – отметил он.
На первом этапе реформы были созданы корпусные управления. Всего сформировано 16 корпусов, из которых 13 – в составе Вооруженных сил Украины и еще два – в Национальной гвардии.
Второй этап: "корпусные комплекты"
Сейчас продолжается второй этап реформы, который предусматривает формирование полноценных корпусных структур.
В составе корпусов создаются подразделения беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские бригады, зенитно-ракетные дивизионы и инженерные части.
Отдельные формирования, в частности Первый корпус Нацгвардии и Третий армейский корпус, уже полностью укомплектованы своими бригадами.
В то же время, по словам главнокомандующего, во время активных боевых действий невозможно жестко закрепить все бригады за конкретными корпусами.
"В условиях войны невозможно просто взять и окончательно закрепить бригады за корпусами. Там, где это возможно, мы перемещаем бригады… Это живой процесс: система постоянно меняется, маневрирует и ведет боевые действия", — подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі кудись рухаються(ніби), але якось ні*уя не міняється.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу ICTV https://www.youtube.com/watch?v=s9NaROIwnx4 сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський."
Цікаво. А чим навантажено командування? Бо нещодавно навіть Буданов виявив своє незадоволення - мовляв, командири бригад сидять за 30...50 кілометрів від зони бойових дій бригади і керують за допомогою планшетів чи плазми.
А взагалі те, що я прочитав , говорить про таке - Сирський та його ЗЕгенеральське оточення виконують план незмінного ЗЕ-ЦАРЯ - "ХАЙ ЖИВЕ ВІЧНА ВІЙНА!"
Але ж на мою суб'єктивну думку, багаторічна війна на виснаження то і є ПЛАН ПУТІНА - зробити с залишків України територію , непридатну для життя, вигнати з Ненькі як найбільше дітей, молоді та людей середнього віку ( максимально наростити свою ДЕМОГРАФІЧНУ ПЕРЕМОГУ ), а коли через багато років бойові дії припиняться, то багато адекватних військових поїдуть з Неньки на воз'єднання зі своїми родинами за кордон .
Як же все сумно та безперспективно!
То якщо так, то може тому ЦАР і поміняв Залужного на Сирського по тій самій причині?