Армия Украины на втором этапе корпусной реформы, - Сырский

Сырский объяснил, как продвигается корпусная реформа армии

ВСУ уже находятся на втором этапе корпусной реформы. Цель — улучшить управление войсками и разгрузить командование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ICTV сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что необходимость во внедрении корпусной реформы возникла из-за дефицита профессиональных органов военного управления оперативного уровня на фоне стремительного роста численности армии.

Проблемы старой системы управления

По словам Сырского, ранее управление войсками осуществляли временные оперативно-тактические группировки (ОТГ), командиров которых назначали лишь на несколько месяцев.

"Это существенно влияло на качество управления: они не знали своих войск, не чувствовали ответственности за подразделения, которыми командовали. Кроме того, количество органов управления явно не соответствовало количеству бригад.

Численность боевых бригад росла – это был объективный процесс, ведь враг также наращивал силы. Враг начинал агрессию с 140 тысяч, а сейчас – 718 тысяч. В результате система управления была перегружена", – отметил он.

На первом этапе реформы были созданы корпусные управления. Всего сформировано 16 корпусов, из которых 13 – в составе Вооруженных сил Украины и еще два – в Национальной гвардии.

Второй этап: "корпусные комплекты"

Сейчас продолжается второй этап реформы, который предусматривает формирование полноценных корпусных структур.

В составе корпусов создаются подразделения беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские бригады, зенитно-ракетные дивизионы и инженерные части.

Отдельные формирования, в частности Первый корпус Нацгвардии и Третий армейский корпус, уже полностью укомплектованы своими бригадами.

В то же время, по словам главнокомандующего, во время активных боевых действий невозможно жестко закрепить все бригады за конкретными корпусами.

"В условиях войны невозможно просто взять и окончательно закрепить бригады за корпусами. Там, где это возможно, мы перемещаем бригады… Это живой процесс: система постоянно меняется, маневрирует и ведет боевые действия", — подытожил он.

Армія на другому етапі, держава на 173-му кластері переговорів з ЄС.

Всі кудись рухаються(ніби), але якось ні*уя не міняється.
31.03.2026 07:10 Ответить
Всі тактичні та стратегічні рішення за прикладом зеленого Балабола доповідай прямо в Кремль. До жопи цей словянський шкаф та морзянка Алекс-Юстасу. Всі хенерали та політичне руководство на всіх рівнях просто зливають у ефір.
31.03.2026 07:13 Ответить
Зелений ******
31.03.2026 08:04 Ответить
ні, не піздун, а держзрадник
31.03.2026 09:08 Ответить
то скільки ще лишилося етапів? до другого Пришестя встигнете?
31.03.2026 08:25 Ответить
Зараз багато в світі тих хто його хоче влаштувати, але в якості богів бачать саме себе.
31.03.2026 09:22 Ответить
" ... Мета - покращити управління військами та розвантажити командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу ICTV https://www.youtube.com/watch?v=s9NaROIwnx4 сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський."

Цікаво. А чим навантажено командування? Бо нещодавно навіть Буданов виявив своє незадоволення - мовляв, командири бригад сидять за 30...50 кілометрів від зони бойових дій бригади і керують за допомогою планшетів чи плазми.

А взагалі те, що я прочитав , говорить про таке - Сирський та його ЗЕгенеральське оточення виконують план незмінного ЗЕ-ЦАРЯ - "ХАЙ ЖИВЕ ВІЧНА ВІЙНА!"

Але ж на мою суб'єктивну думку, багаторічна війна на виснаження то і є ПЛАН ПУТІНА - зробити с залишків України територію , непридатну для життя, вигнати з Ненькі як найбільше дітей, молоді та людей середнього віку ( максимально наростити свою ДЕМОГРАФІЧНУ ПЕРЕМОГУ ), а коли через багато років бойові дії припиняться, то багато адекватних військових поїдуть з Неньки на воз'єднання зі своїми родинами за кордон .

Як же все сумно та безперспективно!
31.03.2026 08:28 Ответить
Все просто. Буданов ****** недолугий. Давай управління бригади на ВОП або РОП посадимо
31.03.2026 09:04 Ответить
То так виходить, що ЦАР посадив Буданова на місце Єрмака саме за недолугість Буданова?

То якщо так, то може тому ЦАР і поміняв Залужного на Сирського по тій самій причині?
31.03.2026 09:22 Ответить
ВИ СПОЧАТКУ ПРИБЕРИТЬ ДОЛБАЙОБІВ, ЯКІ ЗАВАЖАЮТЬ ВБИВАТИ МОСКАЛІВ І ПРИПИНИТЬ ПРАКТИКУ БЕЗМЕЖНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ МЕДІЙНИХ БРИГАД І КУМІВ-БРИГАДИРІВ.
31.03.2026 09:01 Ответить
В зв'язку з реформою вводиться 20 нових типів табличок для щоденних донесень
31.03.2026 09:14 Ответить
 
 