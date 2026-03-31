Армия Украины на втором этапе корпусной реформы, - Сырский

ВСУ уже находятся на втором этапе корпусной реформы. Цель — улучшить управление войсками и разгрузить командование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ICTV сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что необходимость во внедрении корпусной реформы возникла из-за дефицита профессиональных органов военного управления оперативного уровня на фоне стремительного роста численности армии.

Проблемы старой системы управления

По словам Сырского, ранее управление войсками осуществляли временные оперативно-тактические группировки (ОТГ), командиров которых назначали лишь на несколько месяцев.

"Это существенно влияло на качество управления: они не знали своих войск, не чувствовали ответственности за подразделения, которыми командовали. Кроме того, количество органов управления явно не соответствовало количеству бригад.

Численность боевых бригад росла – это был объективный процесс, ведь враг также наращивал силы. Враг начинал агрессию с 140 тысяч, а сейчас – 718 тысяч. В результате система управления была перегружена", – отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны готовит изменения в процесс мобилизации и СЗЧ, - Федоров

На первом этапе реформы были созданы корпусные управления. Всего сформировано 16 корпусов, из которых 13 – в составе Вооруженных сил Украины и еще два – в Национальной гвардии.

Второй этап: "корпусные комплекты"

Сейчас продолжается второй этап реформы, который предусматривает формирование полноценных корпусных структур.

В составе корпусов создаются подразделения беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские бригады, зенитно-ракетные дивизионы и инженерные части.

Отдельные формирования, в частности Первый корпус Нацгвардии и Третий армейский корпус, уже полностью укомплектованы своими бригадами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планируем расширить применение экзоскелетов в наших штурмовых десантных подразделениях, — 7-й корпус ДШВ

В то же время, по словам главнокомандующего, во время активных боевых действий невозможно жестко закрепить все бригады за конкретными корпусами.

"В условиях войны невозможно просто взять и окончательно закрепить бригады за корпусами. Там, где это возможно, мы перемещаем бригады… Это живой процесс: система постоянно меняется, маневрирует и ведет боевые действия", — подытожил он.