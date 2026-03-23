Планируем расширить применение экзоскелетов в наших штурмовых десантных подразделениях, - 7-й корпус ДШВ

7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск первым в Силах обороны Украины приступил к тестированию экзоскелетов для военнослужащих. В настоящее время технологию испытывают в подразделениях артиллерии и логистики, однако в перспективе ее планируют распространить и на десантно-штурмовые подразделения.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник управления беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ Игорь Богдан, передает Цензор.НЕТ.

Он указал, что инициатива внедрения экзоскелетов возникла непосредственно в подразделениях - как ответ на необходимость уменьшить физическую нагрузку на бойцов при выполнении задач.

По его словам, современные образцы уже демонстрируют ощутимый эффект: экзоскелеты позволяют снизить нагрузку на 30%, что особенно важно для артиллеристов, которые ежедневно работают с тяжелыми грузами. Но это актуально и для операторов БПС, которым приходится преодолевать значительные расстояния.

"Иногда просто дойти до позиции - это уже 50% успеха", - отметил военный.

Богдан объяснил, что система с элементами искусственного интеллекта подстраивается под движения человека и разгружает ноги во время ходьбы или бега. Он добавил, что в будущем функционал экзоскелетов в армии планируют расширить:

"Это будут системы разгрузки спины и рук", - сказал он.

Также существует потребность в масштабировании - в настоящее время закупки комплектов осуществляются за счет волонтерских средств и партнерской помощи.

В 7-м корпусе ДШВ подчеркивают: внедрение таких технологических решений будет продолжаться, потому что это спасение жизней украинских десантников и повышение их боеспособности в условиях современной войны.

23.03.2026 14:07 Ответить
Кацапи давно вже віслюків використовують і нічого тестувати не треба. Швидке та ефективне рішення. Я знаю де можна дістати одразу 450 віслюків, якщо з помічниками то буде набагато більше.
23.03.2026 14:09 Ответить
А віслюки вміють снаряди подавать? Ти хоча-б статтю прочитай! Там говориться, в першу чергу, про артилеристів... Та й в авіації ті екзоскелети не будуть лишні - не знаю, як зараз, а мені, у свій час, прийшлося "пупа рвать", підвішуючи бомби ...
23.03.2026 14:39 Ответить
Ти сам її спочатку прочитай перш ніж вумнічать:
"...

Але це актуально і для операторів БПС, яким доводиться долати значні дистанції.

"Іноді просто дійти до позиції - це вже 50% успіху", - зазначив військовий.
..."
Бігати шукати дрона легше з віслюком аніж тягати все на собі.
І я такої маячні про заряджання снарядів віслюками не казав, це твоя хвора уява.
Кацапи не дурні, кацапи не гребують користатися чужими ідеями. І нам так треба, так завжди всі робили. Дві людини і три віслюка тягнучих вантаж завжди краще аніж вісім людей.
23.03.2026 15:08 Ответить
Забув додати - ці вундервафлі на кшталт єкзоскелетів річ дуже сумнівна, коштовна та в далекій перспективі (якщо взагалі не черговий розпил грошей). А віслюки\коні - хоч завтра.
