Планируем расширить применение экзоскелетов в наших штурмовых десантных подразделениях, - 7-й корпус ДШВ
7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск первым в Силах обороны Украины приступил к тестированию экзоскелетов для военнослужащих. В настоящее время технологию испытывают в подразделениях артиллерии и логистики, однако в перспективе ее планируют распространить и на десантно-штурмовые подразделения.
Об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник управления беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ Игорь Богдан, передает Цензор.НЕТ.
Он указал, что инициатива внедрения экзоскелетов возникла непосредственно в подразделениях - как ответ на необходимость уменьшить физическую нагрузку на бойцов при выполнении задач.
По его словам, современные образцы уже демонстрируют ощутимый эффект: экзоскелеты позволяют снизить нагрузку на 30%, что особенно важно для артиллеристов, которые ежедневно работают с тяжелыми грузами. Но это актуально и для операторов БПС, которым приходится преодолевать значительные расстояния.
"Иногда просто дойти до позиции - это уже 50% успеха", - отметил военный.
Богдан объяснил, что система с элементами искусственного интеллекта подстраивается под движения человека и разгружает ноги во время ходьбы или бега. Он добавил, что в будущем функционал экзоскелетов в армии планируют расширить:
"Это будут системы разгрузки спины и рук", - сказал он.
Также существует потребность в масштабировании - в настоящее время закупки комплектов осуществляются за счет волонтерских средств и партнерской помощи.
В 7-м корпусе ДШВ подчеркивают: внедрение таких технологических решений будет продолжаться, потому что это спасение жизней украинских десантников и повышение их боеспособности в условиях современной войны.
Але це актуально і для операторів БПС, яким доводиться долати значні дистанції.
"Іноді просто дійти до позиції - це вже 50% успіху", - зазначив військовий.
Бігати шукати дрона легше з віслюком аніж тягати все на собі.
І я такої маячні про заряджання снарядів віслюками не казав, це твоя хвора уява.
Кацапи не дурні, кацапи не гребують користатися чужими ідеями. І нам так треба, так завжди всі робили. Дві людини і три віслюка тягнучих вантаж завжди краще аніж вісім людей.