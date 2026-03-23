Планируем расширить применение экзоскелетов в наших штурмовых десантных подразделениях, - 7-й корпус ДШВ

7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск первым в Силах обороны Украины приступил к тестированию экзоскелетов для военнослужащих. В настоящее время технологию испытывают в подразделениях артиллерии и логистики, однако в перспективе ее планируют распространить и на десантно-штурмовые подразделения.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник управления беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ Игорь Богдан, передает Цензор.НЕТ.

Он указал, что инициатива внедрения экзоскелетов возникла непосредственно в подразделениях - как ответ на необходимость уменьшить физическую нагрузку на бойцов при выполнении задач.

По его словам, современные образцы уже демонстрируют ощутимый эффект: экзоскелеты позволяют снизить нагрузку на 30%, что особенно важно для артиллеристов, которые ежедневно работают с тяжелыми грузами. Но это актуально и для операторов БПС, которым приходится преодолевать значительные расстояния.

"Иногда просто дойти до позиции - это уже 50% успеха", - отметил военный.

Богдан объяснил, что система с элементами искусственного интеллекта подстраивается под движения человека и разгружает ноги во время ходьбы или бега. Он добавил, что в будущем функционал экзоскелетов в армии планируют расширить:

"Это будут системы разгрузки спины и рук", - сказал он.

Также существует потребность в масштабировании - в настоящее время закупки комплектов осуществляются за счет волонтерских средств и партнерской помощи.

В 7-м корпусе ДШВ подчеркивают: внедрение таких технологических решений будет продолжаться, потому что это спасение жизней украинских десантников и повышение их боеспособности в условиях современной войны.

