Плануємо розширити застосування екзоскелетів на наші штурмові десантні підрозділи, - 7 корпус ДШВ

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ першим у Силах оборони України розпочав тестування екзоскелетів для військовослужбовців. Наразі технологію випробовують у підрозділах артилерії та логістики, однак у перспективі її планують поширити і на десантні штурмові підрозділи.

Про це в ефірі "Суспільному" повідомив начальник управління безпілотних систем 7 корпусу ДШВ Ігор Богдан, передає Цензор.НЕТ.

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Він вказав, що ініціатива впровадження екзоскелетів з’явилася безпосередньо в підрозділах – як відповідь на потребу зменшити фізичне навантаження на бійців під час виконання завдань.

За його словами, сучасні зразки вже демонструють відчутний ефект: екзоскелети дозволяють знизити навантаження на 30%, що особливо важливо для артилеристів, які щодня працюють із важкими вантажами. Але це актуально і для операторів БПС, яким доводиться долати значні дистанції.

"Іноді просто дійти до позиції – це вже 50% успіху", – зазначив військовий.

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Богдан пояснив, що система з елементами штучного інтелекту підлаштовується під рухи людини та розвантажує ноги під час ходьби чи бігу. Він додав, що в майбутньому функціонал екзоскелетів у війську планують розширити:

"Це будуть системи розвантаження на спину і руки", - сказав він.

Також є потреба в масштабуванні – наразі закупівлі комплектів здійснюються за рахунок волонтерських коштів та партнерської допомоги.

У 7 корпусі ДШВ наголошують: впровадження таких технологічних рішень триватиме, тому що це збереження життя українських десантників і підвищення їх боєздатності в умовах сучасної війни.

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