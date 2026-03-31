Армія України на другому етапі корпусної реформи, - Сирський
ЗСУ вже на другому етапі корпусної реформи. Мета - покращити управління військами та розвантажити командування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу ICTV сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що потреба у впровадженні корпусної реформи виникла через дефіцит професійних органів військового управління оперативного рівня на тлі стрімкого зростання чисельності армії.
Проблеми старої системи управління
За словами Сирського , раніше управління військами здійснювали тимчасові оперативно-тактичні угруповання (ОТУ), командирів яких призначали лише на кілька місяців.
"Це суттєво впливало на якість управління: вони не знали своїх військ, не відчували відповідальності за підрозділи, якими командували. Крім того, кількість органів управління явно не відповідала кількості бригад.
Чисельність бойових бригад зростала – це був об'єктивний процес, адже ворог також нарощував сили. Ворог починав агресію зі 140 тисяч, а зараз – 718 тисяч. У результаті система управління була перевантажена", - зазначив він.
На першому етапі реформи було створено корпусні управління. Загалом сформовано 16 корпусів, із яких 13 - у складі Збройних сил України та ще два - у Національній гвардії.
Другий етап: "корпусні комплекти"
Наразі триває другий етап реформи, який передбачає формування повноцінних корпусних структур.
У складі корпусів створюють підрозділи безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, артилерійські бригади, зенітно-ракетні дивізіони та інженерні частини.
Окремі формування, зокрема Перший корпус Нацгвардії та Третій армійський корпус, уже повністю укомплектовані своїми бригадами.
Водночас, за словами головнокомандувача, під час активних бойових дій неможливо жорстко закріпити всі бригади за конкретними корпусами.
"В умовах війни неможливо просто взяти й остаточно закріпити бригади за корпусами. Там, де це можливо, ми переміщуємо бригади… Це живий процес: система постійно змінюється, маневрує й веде бойові дії", — підсумував він.
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