Армія України на другому етапі корпусної реформи, - Сирський

ЗСУ вже на другому етапі корпусної реформи. Мета - покращити управління військами та розвантажити командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу ICTV сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

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Головнокомандувач ЗСУ заявив, що потреба у впровадженні корпусної реформи виникла через дефіцит професійних органів військового управління оперативного рівня на тлі стрімкого зростання чисельності армії.

Проблеми старої системи управління

За словами Сирського , раніше управління військами здійснювали тимчасові оперативно-тактичні угруповання (ОТУ), командирів яких призначали лише на кілька місяців.

"Це суттєво впливало на якість управління: вони не знали своїх військ, не відчували відповідальності за підрозділи, якими командували. Крім того, кількість органів управління явно не відповідала кількості бригад.

Чисельність бойових бригад зростала – це був об'єктивний процес, адже ворог також нарощував сили. Ворог починав агресію зі 140 тисяч, а зараз – 718 тисяч. У результаті система управління була перевантажена", - зазначив він.

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На першому етапі реформи було створено корпусні управління. Загалом сформовано 16 корпусів, із яких 13 - у складі Збройних сил України та ще два - у Національній гвардії.

Другий етап: "корпусні комплекти"

Наразі триває другий етап реформи, який передбачає формування повноцінних корпусних структур.

У складі корпусів створюють підрозділи безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, артилерійські бригади, зенітно-ракетні дивізіони та інженерні частини.

Окремі формування, зокрема Перший корпус Нацгвардії та Третій армійський корпус, уже повністю укомплектовані своїми бригадами.

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Водночас, за словами головнокомандувача, під час активних бойових дій неможливо жорстко закріпити всі бригади за конкретними корпусами.

"В умовах війни неможливо просто взяти й остаточно закріпити бригади за корпусами. Там, де це можливо, ми переміщуємо бригади… Це живий процес: система постійно змінюється, маневрує й веде бойові дії", — підсумував він.