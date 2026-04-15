У ЗСУ створили воєнну експертну раду ARES при Головнокомандувачі
У Збройних Силах України створено Воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support), яка працюватиме як дорадчий орган при Головнокомандувачі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Для чого створили раду
Основне завдання ARES – обмін українським і міжнародним досвідом для розвитку ЗСУ.
Йдеться про впровадження системних змін в управлінні військом, підтримку трансформації армії та підвищення її ефективності.
Ключові напрями роботи
Рада працюватиме над розвитком військової науки та освіти, покращенням забезпечення потреб армії, а також надаватиме консультаційну підтримку з питань, що належать до повноважень Головнокомандувача.
Окремий акцент робиться на впровадженні інституційних реформ.
Хто увійшов до складу
Головою ради призначено британського генерала сера Річарда Ширреффа.
До складу увійшли відомі військові та експерти з країн-партнерів, зокрема колишній директор ЦРУ Девід Петреус, представники НАТО, а також високопосадовці з Канади, Німеччини, Словаччини та Норвегії.
Усі вони мають значний бойовий та управлінський досвід.
Наразі триває підготовка до початку практичної роботи ради.
Найближчим часом планується проведення першого засідання ARES.
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