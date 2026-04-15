У ЗСУ створили воєнну експертну раду ARES при Головнокомандувачі

У Збройних Силах України створено Воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support), яка працюватиме як дорадчий орган при Головнокомандувачі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Для чого створили раду

Основне завдання ARES – обмін українським і міжнародним досвідом для розвитку ЗСУ.

Йдеться про впровадження системних змін в управлінні військом, підтримку трансформації армії та підвищення її ефективності.

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Ключові напрями роботи

Рада працюватиме над розвитком військової науки та освіти, покращенням забезпечення потреб армії, а також надаватиме консультаційну підтримку з питань, що належать до повноважень Головнокомандувача.

Окремий акцент робиться на впровадженні інституційних реформ.

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Хто увійшов до складу

Головою ради призначено британського генерала сера Річарда Ширреффа.

До складу увійшли відомі військові та експерти з країн-партнерів, зокрема колишній директор ЦРУ Девід Петреус, представники НАТО, а також високопосадовці з Канади, Німеччини, Словаччини та Норвегії.

Усі вони мають значний бойовий та управлінський досвід.

Наразі триває підготовка до початку практичної роботи ради.

Найближчим часом планується проведення першого засідання ARES.

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