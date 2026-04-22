РФ має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support).

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Як зазначається, Сирський провів змістовну розмову з головою ради генералом сером Річардом Ширреффом (заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у 2011–2014 роках) та генерал-лейтенантом Павелом Мацко (заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки у 2013–2018 роках).





Ситуація на фронті

Зокрема, головнокомандувач поінформував колег про оперативну ситуацію на фронті російсько-української війни та застосування нових тактик і видів озброєнь.

Противник не полишає спроб просування та має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну. У відповідь ми системно послаблюємо його спроможності вести війну - цілеспрямовано знищуємо ресурси, логістику та воєнний потенціал, щоразу зриваючи плани ворога. Водночас не варто розраховувати, що ресурси противника швидко вичерпаються. Маємо і надалі нарощувати власні спроможності та зберігати стійкість на всіх рівнях - як за рахунок внутрішніх резервів, так і завдяки підтримці міжнародних партнерів", - наголосив він.

Окрім того, він висловив вдячність іноземним колегам за готовність долучитися з новими інструментами до посилення військової та політичної підтримки України.

"Вітаю зусилля сера Річарда Ширреффа, який розпочав практичну роботу ради та вже окреслив конкретні напрями діяльності, зокрема у сфері воєнно-стратегічного аналізу. Розраховую, що рада ARES стане постійним і ефективним комунікаційним каналом між керівництвом Збройних Сил України та професійною військовою спільнотою країн-партнерів. Її робота сприятиме підвищенню якості управлінських рішень і прискоренню інституційного розвитку ЗСУ через впровадження міжнародного досвіду та кращих практик союзницьких армій. Важливою є також додаткова комунікація та адвокація інтересів ЗСУ на рівні військово-політичного керівництва держав-партнерів.

Ми маємо унікальний бойовий досвід - досвід найбільшої та найтехнологічнішої війни ХХІ століття - і готові ділитися ним для підвищення спроможностей армій партнерів. Переконаний, що це сприятиме зміцненню безпеки та стабільності об’єднаної Європи, невід’ємною частиною якої є Україна", - резюмує Сирський.

Ми на правильному шляху. Про це свідчить зростаючий інтерес високопоставлених військових експертів з-за кордону до участі в роботі ради ARES.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ створили воєнну експертну раду ARES при Головнокомандувачі.