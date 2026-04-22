УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11621 відвідувач онлайн
Новини Бої на сході України
3 689 29

РФ має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну, - Сирський

Сирський зустрівся з членами ARES

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support).

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, Сирський провів змістовну розмову з головою ради генералом сером Річардом Ширреффом (заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у 2011–2014 роках) та генерал-лейтенантом Павелом Мацко (заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки у 2013–2018 роках).

Сирський зустрівся з членами ARES
Сирський зустрівся з членами ARES

Ситуація на фронті

Зокрема, головнокомандувач поінформував колег про оперативну ситуацію на фронті російсько-української війни та застосування нових тактик і видів озброєнь.

Противник не полишає спроб просування та має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну. У відповідь ми системно послаблюємо його спроможності вести війну - цілеспрямовано знищуємо ресурси, логістику та воєнний потенціал, щоразу зриваючи плани ворога. Водночас не варто розраховувати, що ресурси противника швидко вичерпаються. Маємо і надалі нарощувати власні спроможності та зберігати стійкість на всіх рівнях - як за рахунок внутрішніх резервів, так і завдяки підтримці міжнародних партнерів", - наголосив він.

Окрім того, він висловив вдячність іноземним колегам за готовність долучитися з новими інструментами до посилення військової та політичної підтримки України.

"Вітаю зусилля сера Річарда Ширреффа, який розпочав практичну роботу ради та вже окреслив конкретні напрями діяльності, зокрема у сфері воєнно-стратегічного аналізу. Розраховую, що рада ARES стане постійним і ефективним комунікаційним каналом між керівництвом Збройних Сил України та професійною військовою спільнотою країн-партнерів. Її робота сприятиме підвищенню якості управлінських рішень і прискоренню інституційного розвитку ЗСУ через впровадження міжнародного досвіду та кращих практик союзницьких армій. Важливою є також додаткова комунікація та адвокація інтересів ЗСУ на рівні військово-політичного керівництва держав-партнерів.

Ми маємо унікальний бойовий досвід - досвід найбільшої та найтехнологічнішої війни ХХІ століття - і готові ділитися ним для підвищення спроможностей армій партнерів. Переконаний, що це сприятиме зміцненню безпеки та стабільності об’єднаної Європи, невід’ємною частиною якої є Україна", - резюмує Сирський.

Ми на правильному шляху. Про це свідчить зростаючий інтерес високопоставлених військових експертів з-за кордону до участі в роботі ради ARES.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ створили воєнну експертну раду ARES при Головнокомандувачі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8229) бойові дії (5695) Сирський Олександр (905) війна в Україні (8153)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
генерал Очевидність.
показати весь коментар
22.04.2026 08:43 Відповісти
+12
І сказав це з таким довольним обличчям
показати весь коментар
22.04.2026 08:40 Відповісти
+12
Оце так новина... Нарешті Сирський це збагнув!
показати весь коментар
22.04.2026 08:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І сказав це з таким довольним обличчям
показати весь коментар
22.04.2026 08:40 Відповісти
Так. Не тільки він має від цього задоволення, а і ті хто це почув.
Все ідьот по плану ...*****, сорі путєна, а то ще образяться оці на фото, що обізвала вв
показати весь коментар
22.04.2026 08:46 Відповісти
Та ну нах! - а чого ж він сюди поперся?
показати весь коментар
22.04.2026 08:40 Відповісти
Оце так новина... Нарешті Сирський це збагнув!
показати весь коментар
22.04.2026 08:41 Відповісти
генерал Очевидність.
показати весь коментар
22.04.2026 08:43 Відповісти
Перехід в фазу клоунізму завершено !
показати весь коментар
22.04.2026 08:45 Відповісти
З таким ГК ЗСУ волога мрія пуйла про всю Україну може стати реальністю... На нього і розраховує...
показати весь коментар
22.04.2026 08:48 Відповісти
Та невже. Це вже яке за рахунком передбачення?
показати весь коментар
22.04.2026 08:50 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 08:50 Відповісти
У шоу голобородька немає мети, тільки шлях
показати весь коментар
22.04.2026 08:58 Відповісти
до 9 мая 26 года)))))
показати весь коментар
22.04.2026 09:14 Відповісти
Гавнобородько 2
показати весь коментар
22.04.2026 09:20 Відповісти
Америку відкрив.
показати весь коментар
22.04.2026 09:24 Відповісти
нічого собі новина... серйозно?
показати весь коментар
22.04.2026 09:27 Відповісти
@ Можливі сценарії війни до кінця 2026 року:

«Інерційний сценарій»: Війна триває у форматі виснажливих боїв без стратегічних проривів з жодного боку, переходячи у 2027 рік. ​

Крихке перемир'я: Можливість досягнення домовленості про припинення вогню без остаточного політичного врегулювання (так званий «заморожений конфлікт»). ​

Внутрішній злам: Якщо економічні санкції або дефіцит живої сили в РФ досягнуть критичної межі, це може змусити Кремль до реальних, а не декларативних поступок.
показати весь коментар
22.04.2026 09:28 Відповісти
Вангую безперервний перший сценарій - це вигідно як тим, що сидять у кремлі, так й банковій. А перерватись це може тільки у випадку якоїсь вагомої події, як-от смерть путіна, чи щось на кшталт цього.
показати весь коментар
22.04.2026 09:33 Відповісти
... це Ви про китайського товариша Сі?
показати весь коментар
22.04.2026 10:43 Відповісти
Навіть не знаю, що й сказати. Коротше, патужно!
показати весь коментар
22.04.2026 09:30 Відповісти
Воно тільки зараз зрозуміло?
Дебіл квартальний
показати весь коментар
22.04.2026 09:43 Відповісти
Ура! Сирський прозрів!!!
показати весь коментар
22.04.2026 09:52 Відповісти
Сирок все більше стає схожим на зелю , розказує все направо і наліво , ділиться досвідом і секретами . Сирок а ти впевнений що ця інформація що ти розбовтав цим "партнерам" завтра не ляже на стіл путлєра ?
показати весь коментар
22.04.2026 09:55 Відповісти
Який смисл йому мовчати, якщо їхні сценарії "воювання" йдуть з кремля, він тільки озвучує, що папа дохволив сказати
показати весь коментар
22.04.2026 12:31 Відповісти
А він так радісно ухмильнувся і готовий м'ясом ще дані воювати
показати весь коментар
22.04.2026 10:20 Відповісти
Сирський знає ,що говорить. У нього на росії три глибокозаконспірованих агенти - батько,матір і брат . Причому батько - полковник армії рф у відставці.
показати весь коментар
22.04.2026 10:35 Відповісти
як мені, в дитинстві, сказав один "міліціонер" - "бивших не буває"
показати весь коментар
22.04.2026 12:32 Відповісти
Батька ж після лікування треба ж будинком забезпечити
показати весь коментар
22.04.2026 12:42 Відповісти
да ладно, а Зелідор вже війну виграв, в своїй голові
показати весь коментар
22.04.2026 10:55 Відповісти
пам'ятаю, як гравець на піаніно з таким же задоволеним обличчям у Харкові сказав--------------нічого, що руйнують булинки. Ми кращі відбудуємо. І облизнувся як кіт на сало------------скільки ж можна буде на цьому вкрасти.
показати весь коментар
22.04.2026 11:14 Відповісти
 
 