Рівень Головкома - це не відправити роту закривати Покровськ. Сирський цього не розуміє, - Кротевич
В армії має бути певна система, але не авторитарна.
Про це заявив колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
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"Я - абсолютний противник посади Головнокомандувача. Вважаю, що в Україні повинен бути начальник Генерального штабу і все. Більш того, варто зробити штаб Сил оборони України, якого досі не існує, щоби там були і командувачі Нацгвардії, Повітряних сил тощо.
Тут маємо системну проблему. Якщо прибрати позицію Головнокомандувача і лишити начальника Генерального штабу, підхід буде трішечки інший. Звичайно, начальник ГШ в теорії може перетворитися фактично на Головнокомандувача, але все одно це про інший підхід у роботі", - пояснив Кротевич.
Він зазначив, що задача командира – віддавати накази. А його начальника штабу і всієї цієї структури – вирішувати, як їх реалізувати.
"У моєму нормальному розумінні президент і є Головнокомандувачем, який ставить задачі, а начальник Генерального штабу повинен думати, як їх вирішити. От і все! Тобто рівень Головкома – це не відправити роту, наприклад, закривати Покровськ. Сирський просто цього не розуміє", - додав він.
Інтерв'ю із Богданом Кротевичем для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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