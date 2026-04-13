РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14997 посетителей онлайн
Новости Проблемы в украинской армии
2 270 12

Уровень Главкома – это не отправить роту закрывать Покровск. Сырский этого не понимает, – Кротевич

Кротевич о должности главнокомандующего ВСУ: должен быть начальник Генштаба

В армии должна быть определённая система, но не авторитарная.

Об этом заявил бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич в интервью Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Я - абсолютный противник должности Главнокомандующего. Считаю, что в Украине должен быть начальник Генерального штаба и все. Более того, стоит создать штаб Сил обороны Украины, которого до сих пор не существует, чтобы там были и командующие Нацгвардией, Воздушными силами и т. д.

Здесь у нас системная проблема. Если убрать должность Главнокомандующего и оставить начальника Генерального штаба, подход будет немного другим. Конечно, начальник ГШ в теории может фактически превратиться в Главнокомандующего, но все равно это другой подход в работе", - пояснил Кротевич.

Читайте также: Близкие к Сырскому подразделения комплектуют в первую очередь, - капитан ВСУ Ширшин

Он отметил, что задача командира – отдавать приказы. А его начальника штаба и всей этой структуры – решать, как их реализовать.

"В моем нормальном понимании президент и есть Главнокомандующий, который ставит задачи, а начальник Генерального штаба должен думать, как их решить. Вот и все! То есть уровень Главнокомандующего – это не отправить роту, например, закрывать Покровск. Сырский просто этого не понимает", – добавил он.

Интервью с Богданом Кротевичем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: В штурмовых полках Сырского теряют тысячи людей в месяц, - Кротевич

Автор: 

ВСУ (7494) Александр Сырский (871) Кротевич Богдан (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Сирський це самодур та м'ясник, згідно сказаного бувшим начальником штабу Азов Кротевичем.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:15 Ответить
+3
В нас спікер парламенту перебиває виступи депутатів, які представляють народ , рже коли говорять про вбитих на війні хамить, тощо
Оце рівень по вашому ?
Вся влада не відповідає посадам на яких знаходиться.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:44 Ответить
+2
Оце на 100% вірно висловлено,однак 4 разовому ухилянту"керовнікуставки" це недосяжні обрії....
показать весь комментарий
13.04.2026 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Можливо Сирський і займається мікроменджментом, але від цього " поради" Кротєвича не стають менш ідіотичними.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:38 Ответить
Ви особисто знайомі з м'ясником, чи були в складі тієї роти якоЮ командував Сирський під Покровськом?
показать весь комментарий
13.04.2026 11:47 Ответить
Як там твій " svo" як гєрасімов? Це ти додумався у свій Нік " s v o" засунути, чи супервайзєр підказав?
показать весь комментарий
13.04.2026 11:54 Ответить
Те, що пропонує Кротевич, посіє ще більший хаос і "туман війни".
Як вбачається, слід рухатись в іншому напрямку:
Німецька структура армії, відома своєю ефективністю на початку ДСВ, базується на унікальному поєднанні жорсткої ієрархії на стратегічному рівні та високої автономії (свободи рішень) на тактичному рівні. Ця філософія управління відома як Auftragstaktik (тактика доручень/місійне командування).

Детально:

1. Жорстке підпорядкування зверху (Стратегічний рівень)
Чітка мета:
Вище командування визначає що має бути зроблено (завдання) та навіщо (намір командира), але не вказує детально, як саме це зробити.
Єдність командування:
Незважаючи на автономію нижчих ланок, армія залишається монолітною структурою з жорсткою дисципліною та підпорядкуванням.
Концентрація зусиль (Schwerpunkt):
Командування визначає головний напрямок удару, куди спрямовуються основні сили та ресурси.

2. Свобода рішення низової ланки (Тактичний рівень - Auftragstaktik)
Автономія молодших офіцерів:
Молодші командири (навіть рівень унтер-офіцерів) мають повноваження самостійно приймати рішення на полі бою відповідно до ситуації.
Ініціатива:
Німецька доктрина вимагає від командирів не чекати наказів, якщо змінилася обстановка, а діяти власноруч для досягнення загальної мети.
Швидкість:
Завдяки децентралізації прийняття рішень, німецькі підрозділи діють швидше за противника, який чекає на письмові накази.

3. Фундаментальні принципи системи
Довіра:
Auftragstaktik неможлива без високої довіри між командиром та підлеглим.
Навчання:
Низова ланка (унтер-офіцери) проходить ретельну підготовку, щоб бути здатною ефективно керувати підрозділом у складних умовах.
Єдність наміру:
Молодший командир має діяти відповідно до загального задуму старшого командира, навіть якщо він порушує попередній наказ задля кращого виконання місії.
Таким чином, даний підхід дозволяє армії зберігати гнучкість, швидко адаптуватися до "туману війни" та ефективно діяти навіть у випадку порушення зв'язку з вищим командуванням.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:24 Ответить
Ще один " тєорєтік " війни винайшовся. Давай каже, ліквідуєм у армії принцип єдиноначалія, буде начштабу прото бойові задачі нарізати...

А президент через Суфльор буде начштабу статегічні " накидувати"( типу дєржать абарону Бахмута до паслєднєго)
Не знаєш, де сміятися, де плакати..
показать весь комментарий
13.04.2026 11:42 Ответить
показать весь комментарий
Кротевичу просвітліло в голові?
показать весь комментарий
13.04.2026 11:45 Ответить
Сирський це якийсь знайомий Кротевича командир роти?
показать весь комментарий
13.04.2026 11:46 Ответить
Тавр, друже, даремно.
В нашому колі - будь-ласка.
Але на хрєна це виносити для цивільних? Це називається - виносити сміття з хати та лити воду в млин рашистської пропаганди.
*****
Щодо мене особисто - були поруч. Скоріш за все, пересікалися.
Шо в Лимані в 23-му, шо на знаменитій ОККО в Констасі (знатне було місце, шкода).
Вічний сержант, від офіцерського звання завжди **********, від стройової намагаюся триматися подалі (не з нашим щастям).
Але.
Усі особисті думки (а їх вистачає) стану виказувати вже після повного завершення війни. Не раніше. Зараз це лише шкодить.

показать весь комментарий
13.04.2026 12:00 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2026 12:01 Ответить
 
 