Уровень Главкома – это не отправить роту закрывать Покровск. Сырский этого не понимает, – Кротевич
В армии должна быть определённая система, но не авторитарная.
Об этом заявил бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Я - абсолютный противник должности Главнокомандующего. Считаю, что в Украине должен быть начальник Генерального штаба и все. Более того, стоит создать штаб Сил обороны Украины, которого до сих пор не существует, чтобы там были и командующие Нацгвардией, Воздушными силами и т. д.
Здесь у нас системная проблема. Если убрать должность Главнокомандующего и оставить начальника Генерального штаба, подход будет немного другим. Конечно, начальник ГШ в теории может фактически превратиться в Главнокомандующего, но все равно это другой подход в работе", - пояснил Кротевич.
Он отметил, что задача командира – отдавать приказы. А его начальника штаба и всей этой структуры – решать, как их реализовать.
"В моем нормальном понимании президент и есть Главнокомандующий, который ставит задачи, а начальник Генерального штаба должен думать, как их решить. Вот и все! То есть уровень Главнокомандующего – это не отправить роту, например, закрывать Покровск. Сырский просто этого не понимает", – добавил он.
Интервью с Богданом Кротевичем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Як вбачається, слід рухатись в іншому напрямку:
Німецька структура армії, відома своєю ефективністю на початку ДСВ, базується на унікальному поєднанні жорсткої ієрархії на стратегічному рівні та високої автономії (свободи рішень) на тактичному рівні. Ця філософія управління відома як Auftragstaktik (тактика доручень/місійне командування).
Детально:
1. Жорстке підпорядкування зверху (Стратегічний рівень)
Чітка мета:
Вище командування визначає що має бути зроблено (завдання) та навіщо (намір командира), але не вказує детально, як саме це зробити.
Єдність командування:
Незважаючи на автономію нижчих ланок, армія залишається монолітною структурою з жорсткою дисципліною та підпорядкуванням.
Концентрація зусиль (Schwerpunkt):
Командування визначає головний напрямок удару, куди спрямовуються основні сили та ресурси.
2. Свобода рішення низової ланки (Тактичний рівень - Auftragstaktik)
Автономія молодших офіцерів:
Молодші командири (навіть рівень унтер-офіцерів) мають повноваження самостійно приймати рішення на полі бою відповідно до ситуації.
Ініціатива:
Німецька доктрина вимагає від командирів не чекати наказів, якщо змінилася обстановка, а діяти власноруч для досягнення загальної мети.
Швидкість:
Завдяки децентралізації прийняття рішень, німецькі підрозділи діють швидше за противника, який чекає на письмові накази.
3. Фундаментальні принципи системи
Довіра:
Auftragstaktik неможлива без високої довіри між командиром та підлеглим.
Навчання:
Низова ланка (унтер-офіцери) проходить ретельну підготовку, щоб бути здатною ефективно керувати підрозділом у складних умовах.
Єдність наміру:
Молодший командир має діяти відповідно до загального задуму старшого командира, навіть якщо він порушує попередній наказ задля кращого виконання місії.
Таким чином, даний підхід дозволяє армії зберігати гнучкість, швидко адаптуватися до "туману війни" та ефективно діяти навіть у випадку порушення зв'язку з вищим командуванням.
А президент через Суфльор буде начштабу статегічні " накидувати"( типу дєржать абарону Бахмута до паслєднєго)
Не знаєш, де сміятися, де плакати..
Оце рівень по вашому ?
Вся влада не відповідає посадам на яких знаходиться.
В нашому колі - будь-ласка.
Але на хрєна це виносити для цивільних? Це називається - виносити сміття з хати та лити воду в млин рашистської пропаганди.
*****
Щодо мене особисто - були поруч. Скоріш за все, пересікалися.
Шо в Лимані в 23-му, шо на знаменитій ОККО в Констасі (знатне було місце, шкода).
Вічний сержант, від офіцерського звання завжди **********, від стройової намагаюся триматися подалі (не з нашим щастям).
Але.
Усі особисті думки (а їх вистачає) стану виказувати вже після повного завершення війни. Не раніше. Зараз це лише шкодить.