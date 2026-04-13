Уровень Главкома – это не отправить роту закрывать Покровск. Сырский этого не понимает, – Кротевич

В армии должна быть определённая система, но не авторитарная.

Об этом заявил бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич в интервью Цензор.НЕТ.

"Я - абсолютный противник должности Главнокомандующего. Считаю, что в Украине должен быть начальник Генерального штаба и все. Более того, стоит создать штаб Сил обороны Украины, которого до сих пор не существует, чтобы там были и командующие Нацгвардией, Воздушными силами и т. д.

Здесь у нас системная проблема. Если убрать должность Главнокомандующего и оставить начальника Генерального штаба, подход будет немного другим. Конечно, начальник ГШ в теории может фактически превратиться в Главнокомандующего, но все равно это другой подход в работе", - пояснил Кротевич.

Читайте также: Близкие к Сырскому подразделения комплектуют в первую очередь, - капитан ВСУ Ширшин

Он отметил, что задача командира – отдавать приказы. А его начальника штаба и всей этой структуры – решать, как их реализовать.

"В моем нормальном понимании президент и есть Главнокомандующий, который ставит задачи, а начальник Генерального штаба должен думать, как их решить. Вот и все! То есть уровень Главнокомандующего – это не отправить роту, например, закрывать Покровск. Сырский просто этого не понимает", – добавил он.

Интервью с Богданом Кротевичем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: В штурмовых полках Сырского теряют тысячи людей в месяц, - Кротевич