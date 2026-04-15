Війська РФ посилили наступ по всьому фронту, - Сирський

Російський агресор зазнає значних втрат, проте не полишає своїх планів щодо захоплення України. Відтак головні завдання Сил оборони - нищити ворога, зупиняти його просування, завдавати уражень по тилах росіян, зокрема в глибині їх території, оберігати небо над нашими містами й селищами.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог активізував наступальні дії

За його словами, зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км.

"Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Завдяки цьому в березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником", - наголосив Сирський.

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За словами головнокомандувача, російській кількості протиставляють українську якість ведення бойових дій, змушуючи противника грати за нашими правилами та постійно відкладати терміни виконання завдань.

З метою зниження наступальних спроможностей ворога підтримується висока інтенсивність ураження військових, оборонно-промислових та інших об’єктів на території Росії, що забезпечують дії окупантів.

Результат Deep Strike

У березні засобами Deep Strike уражено 76 таких цілей, із них 15 - об’єкти нафтопереробної промисловості.

Як зазначається, Сирський також заслухав доповіді щодо стану мобілізації і рекрутингу, логістичного забезпечення, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, підготовки та відновлення боєздатності підрозділів, підтримання правопорядку в Збройних Силах України. Зокрема, він наголосив на інтенсифікації робіт з облаштування інженерних загороджень та фортифікації.

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"Саме там, де завчасно і якісно обладнано укріплення, ми маємо змогу тривалий час тримати оборону, берегти українських захисників та нищити більше окупантів. Нове рішення в умовах сучасної "війни дронів" - обладнання заглиблених шляхів переміщення військової техніки та особового складу. Приклад, як слід це робити, показують Десантно-штурмові війська.

Довів завдання на наступний період", - резюмує головнокомандувач ЗСУ.