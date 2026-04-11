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Новини Фото Бойові дії на півдні
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Сирський відвідав Південну операційну зону: Ворог посилює угруповання та хоче переламати хід бойових дій. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час чергової робочої поїздки до Південної операційної зони провів зустріч із командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів, залучених до виконання бойових завдань із відсічі збройній агресії Російської федерації.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Які рішення ухвалено?

За його словами, під час поїздки він сконцентрував увагу на злагодженні та поліпшенні взаємодії у смугах відповідальності. Також скоординували подальші дії для ведення ефективної активної оборони.

Окрім того, Сирський Заслухав доповіді командирів та віддав необхідні розпорядження для кращого забезпечення наших підрозділів боєприпасами, БпЛА та іншими матеріально-технічними засобами.

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Сирський на півдні
Сирський на півдні

Ситуація на Півдні

"Російські окупаційні війська посилюють своє угруповання та не полишають спроб переламати хід бойових дій на свою користь. Сили оборони України стійко утримують визначені рубежі.

Наші цілі незмінні - завдавати противнику максимальних втрат з метою його виснаження, звільнення українських територій, збереження життів наших воїнів", - резюмує головнокомандувач.

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бойові дії (6124) Сирський Олександр (993) війна в Україні (8764)
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Топ коментарі
+9
Для того щоб переламати плани, треба звільнити сирка з посади
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11.04.2026 12:04 Відповісти
+7
На куя ця показуха?
"Сконцентрував увагу на злагодженні та поліпшенні"
"віддав відповідні розпорядження щодо посилення"
Без кувікання у пісьбуках ніяк
Тьфу, та й годі.
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11.04.2026 12:17 Відповісти
+6
І щоб зруйнувати плани ворога на півдні "великий стратех" впровадить операцію на десь на півночі? Так як це було з курською операцією?
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11.04.2026 11:12 Відповісти

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