Сирський відвідав Південну операційну зону: Ворог посилює угруповання та хоче переламати хід бойових дій. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час чергової робочої поїздки до Південної операційної зони провів зустріч із командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів, залучених до виконання бойових завдань із відсічі збройній агресії Російської федерації.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Які рішення ухвалено?

За його словами, під час поїздки він сконцентрував увагу на злагодженні та поліпшенні взаємодії у смугах відповідальності. Також скоординували подальші дії для ведення ефективної активної оборони.

Окрім того, Сирський Заслухав доповіді командирів та віддав необхідні розпорядження для кращого забезпечення наших підрозділів боєприпасами, БпЛА та іншими матеріально-технічними засобами.

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Ситуація на Півдні

"Російські окупаційні війська посилюють своє угруповання та не полишають спроб переламати хід бойових дій на свою користь. Сили оборони України стійко утримують визначені рубежі.

Наші цілі незмінні - завдавати противнику максимальних втрат з метою його виснаження, звільнення українських територій, збереження життів наших воїнів", - резюмує головнокомандувач.

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