Сырский посетил Южную оперативную зону: враг усиливает группировки и хочет переломить ход боевых действий. ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время очередной рабочей поездки в Южную оперативную зону провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений, задействованных в выполнении боевых задач по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Какие решения приняты?
По его словам, во время поездки он сосредоточил внимание на слаженности и улучшении взаимодействия в зонах ответственности. Также скоординировали дальнейшие действия для ведения эффективной активной обороны.
Кроме того, Сырский заслушал доклады командиров и отдал необходимые распоряжения для лучшего обеспечения наших подразделений боеприпасами, БПЛА и другими материально-техническими средствами.
Ситуация на юге
"Российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не прекращают попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Силы обороны Украины стойко удерживают определенные рубежи.
Наши цели неизменны - наносить противнику максимальные потери с целью его истощения, освобождения украинских территорий, сохранения жизней наших воинов", - резюмирует главнокомандующий.
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