РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11340 посетителей онлайн
Новости Фото Боевые действия на юге
2 570 14

Сырский посетил Южную оперативную зону: враг усиливает группировки и хочет переломить ход боевых действий. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время очередной рабочей поездки в Южную оперативную зону провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений, задействованных в выполнении боевых задач по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие решения приняты?

По его словам, во время поездки он сосредоточил внимание на слаженности и улучшении взаимодействия в зонах ответственности. Также скоординировали дальнейшие действия для ведения эффективной активной обороны.

Кроме того, Сырский заслушал доклады командиров и отдал необходимые распоряжения для лучшего обеспечения наших подразделений боеприпасами, БПЛА и другими материально-техническими средствами.

Читайте также: РФ наиболее активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Сырский на юге
Сырский на юге

Ситуация на юге

"Российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не прекращают попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Силы обороны Украины стойко удерживают определенные рубежи.

Наши цели неизменны - наносить противнику максимальные потери с целью его истощения, освобождения украинских территорий, сохранения жизней наших воинов", - резюмирует главнокомандующий.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского и Гнатова: ситуация на фронте и дальнобойные удары ВСУ

Автор: 

боевые действия (6342) Александр Сырский (970) война в Украине (8699)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Для того щоб переламати плани, треба звільнити сирка з посади
показать весь комментарий
11.04.2026 12:04 Ответить
+7
На куя ця показуха?
"Сконцентрував увагу на злагодженні та поліпшенні"
"віддав відповідні розпорядження щодо посилення"
Без кувікання у пісьбуках ніяк
Тьфу, та й годі.
показать весь комментарий
11.04.2026 12:17 Ответить
+6
І щоб зруйнувати плани ворога на півдні "великий стратех" впровадить операцію на десь на півночі? Так як це було з курською операцією?
показать весь комментарий
11.04.2026 11:12 Ответить

Загрузка...

 
 