Войска РФ усилили наступление по всему фронту, - Сырский

Сирский о наступлении РФ

Российский агрессор несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по захвату Украины. Поэтому главные задачи Сил обороны - уничтожать врага, останавливать его продвижение, наносить удары по тылам россиян, в частности - в глубине их территории, защищать небо над нашими городами и поселками.

Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Враг активизировал наступательные действия

По его словам, с изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого столкновения длиной 1200 км.

"Наиболее горячими в течение месяца были Александровский, Покровский, Константиновский и Лиманский направления. Мы должны перехватить стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Благодаря этому в марте наши войска восстановили контроль над почти 50 кв. км территории, которая была оккупирована противником", - подчеркнул Сырский.

По словам главнокомандующего, российскому количеству противопоставляют украинское качество ведения боевых действий, заставляя противника играть по нашим правилам и постоянно откладывать сроки выполнения задач.

С целью снижения наступательных возможностей врага поддерживается высокая интенсивность поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории России, обеспечивающих действия оккупантов.

Результат Deep Strike

В марте средствами Deep Strike было поражено 76 таких целей, из них 15 - объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

Как отмечается, Сырский также заслушал доклады о состоянии мобилизации и рекрутинга, логистического обеспечения, фортификационного оборудования оборонительных рубежей, подготовки и восстановления боеспособности подразделений, поддержания правопорядка в Вооруженных Силах Украины. В частности, он подчеркнул необходимость интенсификации работ по обустройству инженерных заграждений и фортификации.

"Именно там, где своевременно и качественно оборудованы укрепления, мы имеем возможность длительное время держать оборону, защищать украинских защитников и уничтожать больше оккупантов. Новое решение в условиях современной "войны дронов" - оборудование заглубленных путей перемещения военной техники и личного состава. Пример того, как это следует делать, показывают Десантно-штурмовые войска.

Поставил задачи на следующий период", - резюмирует главнокомандующий ВСУ.

Топ комментарии
+3
Хі-хі. генерал України докладає про наступ РФ. Він повинен доповідати про наступ ЗСУ!?
показать весь комментарий
15.04.2026 13:13 Ответить
+3
М'ясник вєщаєт.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:13 Ответить
+1
пару недель назад перехватили инициативу и уже всё
показать весь комментарий
15.04.2026 13:15 Ответить
Хі-хі. генерал України докладає про наступ РФ. Він повинен доповідати про наступ ЗСУ!?
показать весь комментарий
15.04.2026 13:13 Ответить
М'ясник вєщаєт.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:13 Ответить
пару недель назад перехватили инициативу и уже всё
показать весь комментарий
15.04.2026 13:15 Ответить
Раніше при ато та Порошенку був речник, не пам'ятаю як звали, гарний підтягнутий військовий, щодня звітував. А зараз хто не попадя від президента до якихось експертів.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:15 Ответить
Гелетей
показать весь комментарий
15.04.2026 13:18 Ответить
Здається він рекламував стоматологічні послуги.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:22 Ответить
Так як вони можуть посилювати наступ, якщо кількість втрат переважає кількість поповнення? Сам же Сирський казав недавно.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:25 Ответить
15 березня зеленський оголосив, що весняний наступ зупинено, так ,що не потрібно ******* пане сирський!!
показать весь комментарий
15.04.2026 13:34 Ответить
Після крашанкового ЗЕ-перемир'я рашисти піднялись духом.
показать весь комментарий
15.04.2026 14:04 Ответить
Для Сырского конец войны может принести проблем выше крыши, раскопать могут многое и спросить, а так, мели Емеля, твоя неделя...
показать весь комментарий
15.04.2026 14:14 Ответить
 
 