Войска РФ усилили наступление по всему фронту, - Сырский

Российский агрессор несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по захвату Украины. Поэтому главные задачи Сил обороны - уничтожать врага, останавливать его продвижение, наносить удары по тылам россиян, в частности - в глубине их территории, защищать небо над нашими городами и поселками.

Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг активизировал наступательные действия

По его словам, с изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого столкновения длиной 1200 км.

"Наиболее горячими в течение месяца были Александровский, Покровский, Константиновский и Лиманский направления. Мы должны перехватить стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Благодаря этому в марте наши войска восстановили контроль над почти 50 кв. км территории, которая была оккупирована противником", - подчеркнул Сырский.

Читайте также: Сырский посетил Южную оперативную зону: Враг усиливает группировки и хочет переломить ход боевых действий. ФОТО

По словам главнокомандующего, российскому количеству противопоставляют украинское качество ведения боевых действий, заставляя противника играть по нашим правилам и постоянно откладывать сроки выполнения задач.

С целью снижения наступательных возможностей врага поддерживается высокая интенсивность поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории России, обеспечивающих действия оккупантов.

Результат Deep Strike

В марте средствами Deep Strike было поражено 76 таких целей, из них 15 - объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

Как отмечается, Сырский также заслушал доклады о состоянии мобилизации и рекрутинга, логистического обеспечения, фортификационного оборудования оборонительных рубежей, подготовки и восстановления боеспособности подразделений, поддержания правопорядка в Вооруженных Силах Украины. В частности, он подчеркнул необходимость интенсификации работ по обустройству инженерных заграждений и фортификации.

Читайте также: В марте на 29% вырос показатель общих потерь РФ благодаря украинским подразделениям БпС, - Сырский

"Именно там, где своевременно и качественно оборудованы укрепления, мы имеем возможность длительное время держать оборону, защищать украинских защитников и уничтожать больше оккупантов. Новое решение в условиях современной "войны дронов" - оборудование заглубленных путей перемещения военной техники и личного состава. Пример того, как это следует делать, показывают Десантно-штурмовые войска.

Поставил задачи на следующий период", - резюмирует главнокомандующий ВСУ.