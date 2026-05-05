Війська РФ здійснили 65 атак від початку доби: найважчі бої на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби, 5 травня 2026 року, на фронті вже зафіксовано 65 атак ворога на позиції Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рогізне, Бачівськ, Сопич, Кореньок, Рижівка, Атинське, Уланове, Нескучне, на Чернігівщині – Гута-Студенецька, Хрінівка, Кривуша, Мхи. Авіаудару зазнали Суми.
Обстановка на Півночі
Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, одне з яких ще триває, противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував в напрямку Радьківки.
Обстановка на Сході
- За даними Генштабу, на Лиманському напрямку відбулося п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та в районі Торського. Одне боєзіткнення триває.
- На Слов’янському та Краматорському напрямках противник наступальних дій не проводив.
- На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Один бій триває.
- На Покровському напрямку з початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.
Обстановка на Півдні
- На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у бік населених пунктів Березове, Єгорівка та Нове Запоріжжя. Два боєзіткнення ще тривають.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне. Ще два боєзіткнення тривають.
- На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі атакували в напрямку Антонівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
