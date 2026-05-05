На фронті від початку доби 155 боїв: ЗСУ відбили 34 атак ворога на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби, 5 травня, на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 5 травня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ по Україні

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 11 ракет, здійснив 40 авіаційних ударів, скинув 141 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6023 дрони-камікадзе та здійснив 2606 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Яка обстановка від початку доби по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з ворогом. Противник завдав двох авіаударів, застосував п’ять керованих авіабомб, здійснив 74 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував в бік Радьківки та Кіндрашівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ здійснили 65 атак від початку доби: найважчі бої на Покровському напрямку, - Генштаб

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Діброва та в районі Торського. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в напрямку Никифорівки.

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Молодецьке, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгородне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 16 поранено; знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість гармат, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 86 укриттів особового складу окупантів. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Читайте також: Удари по Туапсе вже завдали РФ збитків на понад $300 млн, - Генштаб

На Олександрівському напрямку окупанти 12 разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік населених пунктів Злагода, Добропілля, Данилівка, Березове, Єгорівка та Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне. Наразі триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в бік Антонівки та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 122 боєзіткнення: найбільше ворог тисне на трьох напрямках, – Генштаб