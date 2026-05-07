С начала суток враг 52 раза атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток четверга, 7 мая, агрессор 52 раза обстрелял позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Чернацкое, Рыжевка, Сопич, Горки, Прогресс, в Черниговской области – Хриновка. Авиационные удары получил населенный пункт Великая Писаревка в Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений, противник осуществил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилепки и в направлении населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районе Радьковки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня враг начал восемь штурмов в районах населенных пунктов Ковалевка, Дробышево и Лиман, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении захватчики совершили четыре атаки вблизи Константиновки, Плещиевки и Иванополья.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Ганновка, Новопавловка и Шевченко. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

На Александровском направлении продолжается вражеская атака в районе населенного пункта Александроград.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Святопетровка, Верхняя Терса, Чаривное. Одно боестолкновение продолжается. Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Любицкое, Воздвижская и Долинка.

На Ореховском направлении враг дважды получил отпор от Сил обороны в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники трижды успешно остановили попытки противника продвинуться в направлении Антоновского моста и острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

