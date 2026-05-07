С начала суток враг 52 раза атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток четверга, 7 мая, агрессор 52 раза обстрелял позиции Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Чернацкое, Рыжевка, Сопич, Горки, Прогресс, в Черниговской области – Хриновка. Авиационные удары получил населенный пункт Великая Писаревка в Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений, противник осуществил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилепки и в направлении населенного пункта Избицкое.
- На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районе Радьковки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении сегодня враг начал восемь штурмов в районах населенных пунктов Ковалевка, Дробышево и Лиман, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.
На Краматорском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении захватчики совершили четыре атаки вблизи Константиновки, Плещиевки и Иванополья.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Ганновка, Новопавловка и Шевченко. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.
На Александровском направлении продолжается вражеская атака в районе населенного пункта Александроград.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Святопетровка, Верхняя Терса, Чаривное. Одно боестолкновение продолжается. Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Любицкое, Воздвижская и Долинка.
- На Ореховском направлении враг дважды получил отпор от Сил обороны в районе населенного пункта Щербаки.
- На Приднепровском направлении наши защитники трижды успешно остановили попытки противника продвинуться в направлении Антоновского моста и острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.
"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
