Від початку доби ворог 52 рази атакував позиції Сил оборони: найбільше боїв на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби четверга, 7 травня, агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Чернацьке, Рижівка, Сопич, Гірки, Прогрес, на Чернігівщині – Хрінівка. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Велика Писарівка на Сумщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень, противник здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши дві керовані бомби.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпки та в напрямку населеного пункту Ізбицьке.

На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районі Радьківки, одне боєзіткнення триває дотепер.

Бої на сході

На Лиманському напрямку сьогодні ворог розпочинав вісім штурмів у районах населених пунктів Ковалівка, Дробишеве та Лиман, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Іванопілля.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку триває ворожа атака у районі населеного пункту Олександроград.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Святопетрівка, Верхня Терса, Чарівне. Одне боєзіткнення триває. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Любицьке, Воздвижівська та Долинка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі отримав відсіч Сил оборони в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці тричі успішно зупинили ворожі спроби просуватися в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

