На фронте произошло 132 боевых столкновения: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток понедельника, 4 мая, на фронте произошло 132 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 54 авиаудара, сбросил 175 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5782 дрона-камикадзе и совершил 2525 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно из пяти боевых столкновений, произошедших сегодня. Противник осуществил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Амбарне. Одно боевое столкновение продолжается.
- На Купянском направлении сегодня враг активных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Лиман, Ямполь и Озерное. Одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука и Ризниковка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Веролюбовка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Силы обороны успешно отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Ильиновки, Плещеевки и Степановки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.
На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Удачное, Новопавловка, Новоалександровка, Молодецкое, Новониколаевка и Муравка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 52 оккупанта и 16 ранено; уничтожено три единицы автомобильной и восемь единиц специальной техники врага, два орудия, повреждено пять единиц автомобильной техники, два орудия и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 194 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Сичневое, Егоровка, Новое Запорожье и Злагода.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Зализничное, Горкое, Староукраинка, Еленокстантиновка, Яблоково, Святопетровка, Чаривное, Верхняя Терса и Воздвижская. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
- На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.
- На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовых действия в направлении Антоновки.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль