Пятерых оккупантов взяли в плен бойцы бригады "Червона калина" во время зачистки частного двора на Покровском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники продолжают успешно зачищать прифронтовые населенные пункты и брать в плен личный состав противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, на Покровском направлении бойцы роты разведки специального назначения бригады "Червона Калина" взяли в плен пятерых российских оккупантов.
Захватчиков застали врасплох в частном сельском хозяйстве. После боя и полного окружения российские военные были взяты в плен.
Захисники України упіймали серійних убивць з московії в України!!!
Це, взагалі-то мвс-івська спецура з Вінниці, яка в квітні 2014 року Харків відбила в ФСБ-шників.