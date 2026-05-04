Пятерых оккупантов взяли в плен бойцы бригады "Червона калина" во время зачистки частного двора на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают успешно зачищать прифронтовые населенные пункты и брать в плен личный состав противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, на Покровском направлении бойцы роты разведки специального назначения бригады "Червона Калина" взяли в плен пятерых российских оккупантов.

Захватчиков застали врасплох в частном сельском хозяйстве. После боя и полного окружения российские военные были взяты в плен.

