Россиянин кланяется и крестится перед украинским дроном и просится в плен. ВИДЕО

Аэроразведка украинских сил продолжает демонстрировать не только высокую эффективность в уничтожении противника, но и способность захватывать пленных на расстоянии. В сети опубликована видеозапись успешной операции бойцов отдельного штурмового полка "СКЕЛЯ" вблизи села Удачное на Покровском направлении. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря непрерывному наблюдению с воздуха, оставшийся в одиночестве оккупант был лишен каких-либо шансов на успешный побег и начал проситься в плен.

"Российский оккупант пытался спрятаться в посадке после того, как его обнаружил разведдрон полка "СКЕЛЯ". Несколько попыток сбежать — безрезультатно: с воздуха его вели непрерывно. В конце концов выбрал единственный вариант, который оставлял шанс выжить — сдался в плен дрону", — отмечается в комментарии к записи.

армия РФ (22561) пленные (2270) дроны (6864) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (53)
Скрєпно.
23.04.2026 16:31 Ответить
Вдерся срюськай в Україну убивати Українців, а вони його рятують від ******???
23.04.2026 16:35 Ответить
Падло , пішов постріляти хохлів за гроші. Побачив смерть та й всрався, та пішов до полону.
23.04.2026 16:55 Ответить
Весна прийшла, а на землі ще 3,14дори та незамінні менеджери!!
23.04.2026 16:58 Ответить
 
 