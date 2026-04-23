Россиянин кланяется и крестится перед украинским дроном и просится в плен. ВИДЕО

Аэроразведка украинских сил продолжает демонстрировать не только высокую эффективность в уничтожении противника, но и способность захватывать пленных на расстоянии. В сети опубликована видеозапись успешной операции бойцов отдельного штурмового полка "СКЕЛЯ" вблизи села Удачное на Покровском направлении. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря непрерывному наблюдению с воздуха, оставшийся в одиночестве оккупант был лишен каких-либо шансов на успешный побег и начал проситься в плен.

"Российский оккупант пытался спрятаться в посадке после того, как его обнаружил разведдрон полка "СКЕЛЯ". Несколько попыток сбежать — безрезультатно: с воздуха его вели непрерывно. В конце концов выбрал единственный вариант, который оставлял шанс выжить — сдался в плен дрону", — отмечается в комментарии к записи.

