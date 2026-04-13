5 251 11
Двое украинских штурмовиков 1-го ОШП взяли в плен 8 рашистов, "выкурив" их из блиндажа. ВИДЕО
В сети появились кадры зачистки блиндажа противника штурмовиками 1-го отдельного штурмового полка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался проникнуть в зону ответственности Сил обороны, однако бойцы обнаружили рашистов и "выкурили" их из укрытия гранатами и стрелковым огнем.
Как следствие, двое украинских штурмовиков взяли в плен восьмерых захватчиков, которые теперь пополнят обменный фонд.
Также в подписи к видео украинские защитники добавляют:
"Это реальный пример четкого взаимодействия разведки, командиров и стального характера бойцов 1-го штурмового батальона 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла. Они хотели зайти незамеченными — вместо этого пополнили обменный фонд".
Топ комментарии
+14 alex orly
показать весь комментарий13.04.2026 23:02 Ответить Ссылка
+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.04.2026 22:51 Ответить Ссылка
+9 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий13.04.2026 22:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
