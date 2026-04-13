Двое украинских штурмовиков 1-го ОШП взяли в плен 8 рашистов, "выкурив" их из блиндажа. ВИДЕО

В сети появились кадры зачистки блиндажа противника штурмовиками 1-го отдельного штурмового полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался проникнуть в зону ответственности Сил обороны, однако бойцы обнаружили рашистов и "выкурили" их из укрытия гранатами и стрелковым огнем.

Как следствие, двое украинских штурмовиков взяли в плен восьмерых захватчиков, которые теперь пополнят обменный фонд.

Также в подписи к видео украинские защитники добавляют:

"Это реальный пример четкого взаимодействия разведки, командиров и стального характера бойцов 1-го штурмового батальона 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла. Они хотели зайти незамеченными — вместо этого пополнили обменный фонд".

