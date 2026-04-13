РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Пленные оккупанты
5 251 11

Двое украинских штурмовиков 1-го ОШП взяли в плен 8 рашистов, "выкурив" их из блиндажа. ВИДЕО

В сети появились кадры зачистки блиндажа противника штурмовиками 1-го отдельного штурмового полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался проникнуть в зону ответственности Сил обороны, однако бойцы обнаружили рашистов и "выкурили" их из укрытия гранатами и стрелковым огнем.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как следствие, двое украинских штурмовиков взяли в плен восьмерых захватчиков, которые теперь пополнят обменный фонд.

Также в подписи к видео украинские защитники добавляют:

"Это реальный пример четкого взаимодействия разведки, командиров и стального характера бойцов 1-го штурмового батальона 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла. Они хотели зайти незамеченными — вместо этого пополнили обменный фонд".

Автор: 

армия РФ (22484) пленные (2268) ВСУ (7506) Штурмовые войска (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Прийшли за одним а виявилось вісім!!! Молодці хлопці!!! Всіх Благ!!!
показать весь комментарий
13.04.2026 23:02 Ответить
+11
Черговим українським супергероям-респект...
показать весь комментарий
13.04.2026 22:51 Ответить
+9
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!,
А зеленський, все переховує по підвалах своїх підарів з опу та СБУ, на кшалт єрмака-петрова-баканова-міндіча-галущенка та свору кабміндічів!!!
показать весь комментарий
13.04.2026 22:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Черговим українським супергероям-респект...
показать весь комментарий
13.04.2026 22:51 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!,
А зеленський, все переховує по підвалах своїх підарів з опу та СБУ, на кшалт єрмака-петрова-баканова-міндіча-галущенка та свору кабміндічів!!!
показать весь комментарий
13.04.2026 22:54 Ответить
Прийшли за одним а виявилось вісім!!! Молодці хлопці!!! Всіх Благ!!!
показать весь комментарий
13.04.2026 23:02 Ответить
Половину можна було завалити за чотирьох наших, яких вчора вбили ці тварюки...
показать весь комментарий
13.04.2026 23:25 Ответить
Дуже шкода , що ця мразь піде на обмін ,
а не до цилофанових мішків !
показать весь комментарий
13.04.2026 23:26 Ответить
Респект командиру і бійцям!👍👍👍
показать весь комментарий
13.04.2026 23:26 Ответить
Красави наші Козаки❤️ , чому і заздрить лаптестан ,лізуть до України ,по Хліб та Геннетику !!! ...
показать весь комментарий
13.04.2026 23:55 Ответить
Якщо обінного фонду достатньо - треба було розстрілювати з особливою жорстокістю, щоб інші парашеголові задумались
показать весь комментарий
14.04.2026 00:47 Ответить
Гарна робота!
показать весь комментарий
14.04.2026 06:23 Ответить
Могли помститись за своїх розстріляних побратимів, а натомість дадуть цигарок, тушонки, останнім редбулом поділяться та запитають як поживають їхні сім'ї, поведінка хробаків нікчемних.
показать весь комментарий
14.04.2026 08:13 Ответить
 
 