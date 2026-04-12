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Эффективная работа пилота БПЛА: Рота российских солдат шла за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО
Рота российских солдат шла за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. И все это - результат успешной работы одного пилота БПЛА.
Об этом говорится в сюжете 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.
Что об операции рассказали в бригаде?
"Это был один из лучших пилотов, возможно, самый результативный в нашей бригаде - Сергей (Пиксель). К сожалению, он во время операции погиб, именно его действия, умелое пилотирование на границе с РФ заставили группу российских военных, почти роту, сдаться в плен и просто идти несколько километров за дроном, пока они не дошли до наших сил и не сдались в плен", - отметили в 80-й ОДШБр, которая проводила операцию.
Когда именно это произошло – не указывается.
Более подробно смотрите в видео.
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