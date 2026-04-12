Эффективная работа пилота БПЛА: Рота российских солдат шла за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО

Рота российских солдат шла за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. И все это - результат успешной работы одного пилота БПЛА.

Об этом говорится в сюжете 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что об операции рассказали в бригаде?

"Это был один из лучших пилотов, возможно, самый результативный в нашей бригаде - Сергей (Пиксель). К сожалению, он во время операции погиб, именно его действия, умелое пилотирование на границе с РФ заставили группу российских военных, почти роту, сдаться в плен и просто идти несколько километров за дроном, пока они не дошли до наших сил и не сдались в плен", - отметили в 80-й ОДШБр, которая проводила операцию.

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Когда именно это произошло – не указывается.

Более подробно смотрите в видео.