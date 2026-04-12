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Ефективна робота пілота БпЛА: Рота російських солдатів ішла за українським дроном, щоб здатися в полон. ВIДЕО
Рота російських солдатів ішла за українським дроном, щоб здатися в полон. І це все - результат вдалої роботи одного пілота БпЛА.
Про це йдеться у сюжеті 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ.
Що про операцію розповіли в бригаді?
"Це був один з найкращих пілотів, можливо найрезультативніших нашої бригади - Сергій (Піксель). На жаль, він під час операції загинув, саме його дії, вправне пілотування на кордоні з РФ змусило групу російських військових, майже роту здатися в полон і просто йти декілька кілометрів за дроном, поки вони не дійшли до наших сил і не здалися в полон", - зазначили у 80 ОДШБр, яка проводила операцію.
Коли саме це відбулося - не зазначається.
Більш детально дивіться у відео.
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