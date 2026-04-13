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Двоє українських штурмовиків 1-го ОШП взяли в полон 8 рашистів "викуривши" їх з бліндажа. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри зачистки бліндажа противника штурмовиками 1-го окремого штурмового полку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог намагався просочитися у смугу відповідальності Сил оборони, проте бійці виявили рашистів та "викурили" зі схованки гранатами та стрілецьким вогнем.
В результаті двоє українських штурмовиків узяли в полон вісьмох загарбників, які тепер поповнять обмінний фонд.
Також у дописі до відео українські захисники додають:
Це реальний приклад чіткої взаємодії розвідки, командирів і сталевого характеру бійців 1-го штурмового батальйону 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла. Вони хотіли зайти непоміченими - натомість поповнили обмінний фонд.
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А зеленський, все переховує по підвалах своїх підарів з опу та СБУ, на кшалт єрмака-петрова-баканова-міндіча-галущенка та свору кабміндічів!!!