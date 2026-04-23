Росіянин б’є поклони та хреститься на український дрон і проситься у полон. ВIДЕО

Аеророзвідка українських сил продовжує демонструвати не лише високу ефективність у ліквідації ворога, а й здатність брати полонених дистанційно. У мережі оприлюднено відеозапис успішної операції бійців окремого штурмового полку "СКЕЛЯ" поблизу села Удачне на Покровському напрямку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки безперервному спостереженню з повітря, окупант, який залишився наодинці, був позбавлений будь-яких шансів на успішну втечу і почав проситися у полон.

"Російський окупант намагався сховатися в посадці після того, як його виявив розвіддрон полку "СКЕЛЯ". Декілька спроб втекти - безрезультатно: з повітря його вели безперервно. Зрештою обрав єдиний варіант, який залишав шанс вижити - здався в полон дрону", - зазначається у коментарі до запису.

