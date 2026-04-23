Двоє окупантів стрибають в озеро і уплав намагаються втекти від безпілотника. ВIДЕО

На Покровському напрямку оператори 1-го загону 4-го Центру Сил спеціальних операцій "Рейнджер" зафіксували та успішно ліквідували групу російських окупантів, які намагалися застосувати нестандартний метод захисту від атак із повітря. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час аеророзвідки спецпризначенці виявили двох загарбників. Помітивши український FPV-дрон, росіяни вирішили, що найкращим сховком буде найближча водойма - окупанти на повній швидкості стрибнули в озеро і намагалися уплав втекти від безпілотника.

армія рф знищення ССО Сили спеціальних операцій дрони
російська смекалка, ****...
23.04.2026 12:07 Відповісти
зате не обгоріли! ))
23.04.2026 12:06 Відповісти
+1
Не зовсім зрозуміло як плавання рятує від дрона?
Тіпа, дрон один - хто позаду - той і програв?
23.04.2026 12:07 Відповісти
ага голову вiдiрвало, зате ноги цiлi
23.04.2026 12:15 Відповісти
а, той що попереду не згорів від дрона, але втопився у воді 10 градусів в снарягє.
23.04.2026 12:17 Відповісти
Ніяк. Якщо ти у воді то гранати, на такій відстані як на відео, вистачить щоб тобі від гідродинамічного удару був забій легень до кривавих бульб, або розколоті ребра іх протикнули.
23.04.2026 12:23 Відповісти
Колись знайомі курсанти в училищі задля експерименту у повну чавунну ванну закинули вибуховий пакет... Покололо на шматочки.
23.04.2026 12:28 Відповісти
російська смекалка, ****...
23.04.2026 12:07 Відповісти
Щось пішло не так, раки будуть задоволені...
23.04.2026 12:10 Відповісти
та, там такі раки, вже мабуть розміром з сусідського песа.
23.04.2026 12:19 Відповісти
бббббя , они реально *********** !!!! я вчера засунул руку на 20 секунд в крыжану воду и рука горила от холода !!!!((( о чем они ваще думают ,что они бессмертные !!! а жить то очень и очень хоцца !!!!))))
23.04.2026 12:17 Відповісти
23.04.2026 12:25 Відповісти
Плыли, плыли, у берега усрались...
23.04.2026 12:31 Відповісти
«Що має згоріти, то не потоне»
23.04.2026 12:32 Відповісти
 
 