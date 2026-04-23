Двоє окупантів стрибають в озеро і уплав намагаються втекти від безпілотника. ВIДЕО

На Покровському напрямку оператори 1-го загону 4-го Центру Сил спеціальних операцій "Рейнджер" зафіксували та успішно ліквідували групу російських окупантів, які намагалися застосувати нестандартний метод захисту від атак із повітря. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час аеророзвідки спецпризначенці виявили двох загарбників. Помітивши український FPV-дрон, росіяни вирішили, що найкращим сховком буде найближча водойма - окупанти на повній швидкості стрибнули в озеро і намагалися уплав втекти від безпілотника.

