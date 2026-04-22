Ситуація у Гришиному напружена, ворог намагається закріпитися, - УВ" Схід"

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація у Покровській агломерації

Зокрема, як зазначається, залишається напруженою ситуація у районі Гришиного. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися у населеному пункті, діє малими піхотними групами. Тривають стрілецькі бої.

У Покровську Сили оборони продовжують стримувати ворога на північних околицях. У південній частині міста росіяни намагаються накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку.

"Наші підрозділи виявляють і знищують цілі, не дозволяючи окупантам сформувати ударні угруповання. Ураження відбуваються як у Покровську, так на південь від міста", - йдеться у повідомленні.

В цілому, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Василівка та Гришине.

Знищення російських військових

За даними УВ "Схід", у зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії.

Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

Наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 458 загарбників за минулу добу.

Знищено понад 1260 БпЛА різних типів, уражено 54 одиниці іншого озброєння і техніки. Зокрема, пошкоджено ББМ та 6 одиниць артилерійського озброєння, знищено та пошкоджено 26 одиниць автомобільного транспорту, 19 - спеціальної техніки, також уражено 85 укриттів.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 77 пунктів управління російських БпЛА.

