УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9645 відвідувачів онлайн
Новини
1 166 6

Ситуація у Гришиному напружена, ворог намагається закріпитися, - УВ" Схід"

Просування РФ у Гришиному

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація у Покровській агломерації

Зокрема, як зазначається, залишається напруженою ситуація у районі Гришиного. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися у населеному пункті, діє малими піхотними групами. Тривають стрілецькі бої.

У Покровську Сили оборони продовжують стримувати ворога на північних околицях. У південній частині міста росіяни намагаються накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку.

"Наші підрозділи виявляють і знищують цілі, не дозволяючи окупантам сформувати ударні угруповання. Ураження відбуваються як у Покровську, так на південь від міста", - йдеться у повідомленні.

В цілому, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Василівка та Гришине.

Знищення російських військових

  • За даними УВ "Схід", у зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії.
  • Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.
  • Наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 458 загарбників за минулу добу.
  • Знищено понад 1260 БпЛА різних типів, уражено 54 одиниці іншого озброєння і техніки. Зокрема, пошкоджено ББМ та 6 одиниць артилерійського озброєння, знищено та пошкоджено 26 одиниць автомобільного транспорту, 19 - спеціальної техніки, також уражено 85 укриттів.
  • Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 77 пунктів управління російських БпЛА.

Автор: 

Донецька область (11027) Покровськ (1311) Покровський район (1717) Гришине (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До с.Гришеного прориваються Спецгрупа «адвокатських лийтинантаф», під орудою єрмака і бананова!! Резніков поки з яйцями для них розбирається з глиняною!! То ще та ************, цінами його мордує, а специ уже десь на с.Гришине виходять!! Зеленського про це ще і не ІНФОРМУВАЛИ!! Він з миловановим і свириденко, гайки «крутить» з нафтопроводом «Дружба»… ****** особисто контролює, так що не відірветься ….
показати весь коментар
22.04.2026 12:11 Відповісти
Ви думаєте, що особисто зеленський поведе в село своїх потужників під орудою єрмака-бананова-татарова, як дітей лийтИнантів ????
показати весь коментар
22.04.2026 13:31 Відповісти
Тобто Гришине вже окуповане судячи зі словесної еквілібристики УВ "Схід". Коли почнуть об'єктивну правду казати? Таке відчуття що для них це неможлива місія.
показати весь коментар
22.04.2026 12:13 Відповісти
Вони тог Гришине ще з кінця зими гризуть. Село максимум 7 км довжини, кілометри два завширшки. Менше двох годин прогулянковим кроком, всі вулиці одній людині дні за три обійти можна.
показати весь коментар
22.04.2026 12:38 Відповісти
Там того села 3 хати, за що взагалі мова коли проіпали практично весь напрямок і кідари просочуються в Констаху.
показати весь коментар
22.04.2026 12:35 Відповісти
 
 