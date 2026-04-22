Ситуация в Гришино напряженная, враг пытается закрепиться, - ГВ "Схід"
На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, увеличить количество штурмовой пехоты, а также применять дальнобойную артиллерию и подразделения беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Ситуация в Покровской агломерации
В частности, как отмечается, остается напряженной ситуация в районе Гришино. Противник пытается развить наступление и закрепиться в населенном пункте, действует небольшими пехотными группами. Продолжаются стрелковые бои.
В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.
"Наши подразделения выявляют и уничтожают цели, не позволяя оккупантам сформировать ударные группировки. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города", — говорится в сообщении.
В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовую операцию агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Никоноровка, Родинское, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее, Новопавловка, Васильевка и Гришино.
Уничтожение российских военных
- По данным ГВ "Схід", в зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия.
- Активно работают подразделения беспилотников и артиллерия.
- Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими — 458 захватчиков за прошедшие сутки.
- Уничтожено более 1260 БПЛА различных типов, поражено 54 единицы другого вооружения и техники. В частности, повреждены ББТ и 6 единиц артиллерийского вооружения, уничтожено и повреждено 26 единиц автомобильного транспорта, 19 — специальной техники, также поражено 85 укрытий.
- Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 77 пунктов управления российских БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль