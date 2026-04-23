Двое оккупантов прыгают в озеро и пытаются уплыть от дрона. ВИДЕО

На Покровском направлении операторы 1-го отряда 4-го Центра сил специальных операций "Рейнджер" обнаружили и успешно уничтожили группу российских оккупантов, которые пытались применить нестандартный метод защиты от атак с воздуха. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время аэроразведки спецназовцы обнаружили двух захватчиков. Заметив украинский FPV-дрон, россияне решили, что лучшим укрытием будет ближайший водоем - оккупанты на полной скорости прыгнули в озеро и пытались уплыть от беспилотника.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

