УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11068 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
4 464 4

П’ятьох окупантів полонили бійці бригади "Червона калина" під час зачистки приватного обійстя на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники продовжують успішно зачищати прифронтові населені пункти та брати в полон особовий склад ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Покровському напрямку бійці роти розвідки спеціального призначення бригади "Червона Калина" полонили п'ятьох російських окупантів.

Загарбників заскочили зненацька у приватному сільському обійсті. Після бою та повного оточення російські військові були узяті у полон. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин б’є поклони та хреститься на український дрон і проситься у полон

Автор: 

армія рф (20898) Донецька область (11095) полонені (2399) Покровськ (1323) Покровський район (1736)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що це у них за форма? Знамениті "ратники" закінчилися? Одягають у "шопопало"?...
показати весь коментар
04.05.2026 10:10 Відповісти
Що ****** їм дав з одежі, украденої в Українців, те орки і носять, з 2025 року!!!
Захисники України упіймали серійних убивць з московії в України!!!
показати весь коментар
04.05.2026 10:31 Відповісти
Що значить "роти розвідки спеціального призначення"? Є війська спецпризначення, але окремо рота? ***** якусь пишуть незрозумілу, експерти біля військові.
показати весь коментар
04.05.2026 12:03 Відповісти
А чому б в 14й бригаді оперативного призначення 1го корпусу "Азов", яка створена на основі 8го полку спецпризначення Національної Гвардії України, не бути роті розвідки спецпризначення?!?

Це, взагалі-то мвс-івська спецура з Вінниці, яка в квітні 2014 року Харків відбила в ФСБ-шників.
показати весь коментар
04.05.2026 16:04 Відповісти
 
 