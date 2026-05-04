П’ятьох окупантів полонили бійці бригади "Червона калина" під час зачистки приватного обійстя на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники продовжують успішно зачищати прифронтові населені пункти та брати в полон особовий склад ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Покровському напрямку бійці роти розвідки спеціального призначення бригади "Червона Калина" полонили п'ятьох російських окупантів.

Загарбників заскочили зненацька у приватному сільському обійсті. Після бою та повного оточення російські військові були узяті у полон.

