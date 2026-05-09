Пілоти підрозділу "СТРІКС" знищили 10 російських БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "СТРІКС" на Південно-Слобожанському напрямку перехопили та знищили російські безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів було уражено 10 ворожих БпЛА "Молнія".

Знищення повітряних цілей не дозволяє окупантам вести розвідку та завдавати ударів по позиціях Сил оборони.

Відео опубліковано у соцмережах.

