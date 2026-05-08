Український дрон "Булава" уразив новітню російську САУ 2С43 "Мальва". ВIДЕО

Під час розвідувального польоту українські воїни виявили цінну ціль - російську самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це "новітня" розробка ВПК країни-агресора, головною особливістю якої є колісне шасі, що мало б забезпечувати високу мобільність та виживання на полі бою.

Проте задекларована мобільність не допомогла окупантам приховати техніку від українських очей. Для ліквідації загрози оператори оперативно спрямували ударний дрон-камікадзе "Булава". БпЛА ювелірно вразив ціль у найбільш вразливе місце — безпосередньо в гармату установки, вивівши її з ладу та позбавивши ворога можливості вести вогонь.

