Український дрон "Булава" уразив новітню російську САУ 2С43 "Мальва". ВIДЕО

Під час розвідувального польоту українські воїни виявили цінну ціль - російську самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це "новітня" розробка ВПК країни-агресора, головною особливістю якої є колісне шасі, що мало б забезпечувати високу мобільність та виживання на полі бою.

Проте задекларована мобільність не допомогла окупантам приховати техніку від українських очей. Для ліквідації загрози оператори оперативно спрямували ударний дрон-камікадзе "Булава". БпЛА ювелірно вразив ціль у найбільш вразливе місце — безпосередньо в гармату установки, вивівши її з ладу та позбавивши ворога можливості вести вогонь.

"Мальву" "затюльпанили", і вона "обсірєнілась"...
08.05.2026 16:03 Відповісти
І пішов дим з неї, по вітру….
08.05.2026 16:49 Відповісти
Якби збоку, в укладку снарядів, яка десь посередині, то точно б вразив.
08.05.2026 16:05 Відповісти
Навіть після такого її всю потрібно розібрати, це колосальні трудозатрати москво скота
08.05.2026 18:21 Відповісти
"Мальва" елегантно перетворюється на, вибачаюсь, вульву 😂
08.05.2026 16:06 Відповісти
Мальвіна вже не скрєпно. Каци, я бачу, потихеньку переходять на мову.
08.05.2026 16:31 Відповісти
Мальві прийшла розкішниця!!
08.05.2026 16:51 Відповісти
 
 