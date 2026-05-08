Украинский дрон "Булава" поразил новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва". ВИДЕО

Во время разведывательного полета украинские воины обнаружили ценную цель — российскую самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это "новейшая" разработка ВПК страны-агрессора, главной особенностью которой является колесное шасси, которое должно обеспечивать высокую мобильность и выживаемость на поле боя.

Однако заявленная мобильность не помогла оккупантам скрыть технику от украинских глаз. Для ликвидации угрозы операторы оперативно направили ударный дрон-камикадзе "Булава". БПЛА ювелирно поразил цель в самое уязвимое место - непосредственно в пушку установки, выведя ее из строя и лишив врага возможности вести огонь.

уничтожение (9763) дроны (7027) САУ (248) 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 (10)
"Мальву" "затюльпанили", і вона "обсірєнілась"...
08.05.2026 16:03 Ответить
І пішов дим з неї, по вітру….
08.05.2026 16:49 Ответить
Якби збоку, в укладку снарядів, яка десь посередині, то точно б вразив.
08.05.2026 16:05 Ответить
Навіть після такого її всю потрібно розібрати, це колосальні трудозатрати москво скота
08.05.2026 18:21 Ответить
"Мальва" елегантно перетворюється на, вибачаюсь, вульву 😂
08.05.2026 16:06 Ответить
Мальвіна вже не скрєпно. Каци, я бачу, потихеньку переходять на мову.
08.05.2026 16:31 Ответить
Мальві прийшла розкішниця!!
08.05.2026 16:51 Ответить
 
 