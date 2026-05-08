Украинский дрон "Булава" поразил новейшую российскую САУ 2С43 "Мальва". ВИДЕО

Во время разведывательного полета украинские воины обнаружили ценную цель — российскую самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это "новейшая" разработка ВПК страны-агрессора, главной особенностью которой является колесное шасси, которое должно обеспечивать высокую мобильность и выживаемость на поле боя.

Однако заявленная мобильность не помогла оккупантам скрыть технику от украинских глаз. Для ликвидации угрозы операторы оперативно направили ударный дрон-камикадзе "Булава". БПЛА ювелирно поразил цель в самое уязвимое место - непосредственно в пушку установки, выведя ее из строя и лишив врага возможности вести огонь.

