Момент прилета украинского дрона в Грозном. ВИДЕО

В сети появились видеозаписи пролета и атаки украинского беспилотника на город Грозный в Чеченской Республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители сообщают о как минимум двух попаданиях. Первый БПЛА упал на территории "42-й гвардейской мотострелковой дивизии". Второй — рядом с "Управлением ФСБ России по Чеченской Республике".

