11 386 27

Момент прилета украинского дрона в Грозном. ВИДЕО

В сети появились видеозаписи пролета и атаки украинского беспилотника на город Грозный в Чеченской Республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители сообщают о как минимум двух попаданиях. Первый БПЛА упал на территории "42-й гвардейской мотострелковой дивизии". Второй — рядом с "Управлением ФСБ России по Чеченской Республике".

І який толк з цього?
Ще нехай скажуть, що там було 50-100 кг вибухівки (з заявлених виробником).
По параду треба бить. По параду.
Так парад жеж завтра 🤣
показать весь комментарий
08.05.2026 10:22 Ответить
Ну так дня початку треба потренуватися на кадирівських чортах
показать весь комментарий
08.05.2026 10:39 Ответить
Дочить буде лише перед початком пролетіти над парадом парі пташок...
показать весь комментарий
08.05.2026 11:38 Ответить
маркетинг!!!!
показать весь комментарий
08.05.2026 10:27 Ответить
Сенс в тому, що переляканий кадирка ще більше дефіцитного ППО виклянчіть
показать весь комментарий
08.05.2026 10:37 Ответить
Прощупування ПВО, ідіот
показать весь комментарий
08.05.2026 10:43 Ответить
Вважаєте, пташку збили з курсу РЕБом?
показать весь комментарий
08.05.2026 11:09 Ответить
Ярослав Кийко
Особисто, з відстані 50 метрів, бачив вибух "герані-2" де 50 кг вибухівки !
Отак воно і вибухає !!!
показать весь комментарий
08.05.2026 11:28 Ответить
Я бачив трохи інші наслідки влучання "шахедів" у житлові будинки. Про б/ч не буду писати, не знаю, але наслідки порівнювати просто нема сенсу, "земля і небо".
показать весь комментарий
08.05.2026 11:33 Ответить
Слово "прильот" звучить краще. Очевидно, що кацапи збили БПЛА.
показать весь комментарий
08.05.2026 11:31 Ответить
Зранку для тонусу замість кави. Нехай ходять і озираються,курви.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:26 Ответить
Підготовка до парадобєсія мацковского, йде повним ходом!!!
показать весь комментарий
08.05.2026 10:27 Ответить
судя по взрыву - слабенькая боевая часть. У нас как Шахед прилетает в цель, так дома рушатся, пожары по несколько часов. А тут на видео - только стекла повылетали
показать весь комментарий
08.05.2026 10:30 Ответить
Розбирали ті FP-1, що впали ще на нашій території (диво, що вони взагалі кудись долітають), так там було 16 кг вибухівки.
показать весь комментарий
08.05.2026 10:39 Ответить
Це вам не по рейсах стріляти і овечок любити.
показать весь комментарий
08.05.2026 10:31 Ответить
Воно, мабуть, десь далі летіло. Можливо на бурову на Каспії. Тут могли збити і упало де упало.
показать весь комментарий
08.05.2026 10:39 Ответить
якби летіли на Капій, то що їм робить над Грозним, де є хоч якась ППО. Летіли б собі півнчніше через будьонновські глубєня. Якась бестолкова акція по шуганню місцевого ФСБ.
показать весь комментарий
08.05.2026 10:53 Ответить
Поруч у будинку вікна залишились цілі. БЧ 10 кіло, а гроші ******* як за 100 кілограм. Оце навар у пейсатого кагала.
показать весь комментарий
08.05.2026 10:50 Ответить
Пташку вартістю максимум $20k держава купує у фламіндічів за 50-60.
показать весь комментарий
08.05.2026 11:11 Ответить
Чекаю купу пустих погрох від вівцетрахів🤣😀
показать весь комментарий
08.05.2026 10:57 Ответить
Прощупування ппо і перетягування сюди.
не витрачаючи важливі важкі дрони. яка різниця вибє шибки чи поверх знесе - ефект однаковий
показать весь комментарий
08.05.2026 10:59 Ответить
А що Дон? Обкакався, чи його не було в місті?
показать весь комментарий
08.05.2026 11:49 Ответить
А КОЛИ ПСИХІЧНОХВОРИХ ЧЕЧЕНІВ З КИЇВА ЗАБЕРУТЬ !!!???
показать весь комментарий
09.05.2026 03:01 Ответить
 
 