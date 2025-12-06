Кадыров пригрозил Украине "жестоким ответом" из-за атаки БПЛА на Чечню
Во время атаки беспилотников на столицу Чечни 5 декабря дрон попал в комплекс "Грозный-Сити", расположенный в 800 метрах от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот впоследствии пригрозил Украине "ответными мерами по террористическим объектам".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своих соцсетях.
Угрозы главы Чечни
Кадыров назвал это "трусливыми ударами укрофашистов по мирным объектам".
"Начиная с завтрашнего дня и в течение недели [украинцы] почувствуют на себе наш жесткий ответ... Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!" - пригрозил глава Чечни, добавив, что это "личный подарок".
По его словам, атака на Грозный "абсолютно не имеет никакого тактического смысла".
По его словам, жертв в результате атаки якобы нет, а здание пообещал отремонтировать.
Атака на Чечню
- Напомним, в пятницу, 5 декабря, дроны атаковали столицу Чечни — город Грозный. Зафиксировано попадание в высотное здание комплекса "Грозный Сити".
- 2 декабря в результате атаки БПЛА на Чеченскую республику РФ ночью сгорело здание ФСБ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Грозить дон з міста Грозний дон,
Грозою дон, пройдется над рекою дон.
Днепром яка зовется.
Но послан був у сраку
Смердючему кацапу цей кончений Гон-Дон.
єдине на що здатен цей шайтан, це якийсь теракт, да і то руками безробітного наркомана
.
1. буйло не буде нариватись на неприємності
2. ракети цей гад береже до морозів - ми його падлючі звички вже знаємо
.
Ганьба колаборантам - назначенцям *****, що зараз допомагають пітьмі воювати з Україною.
буба вибачиться і все устаканиться.
не перший раз...
може захлинувся б у власній сечі з переляку
.
він таких голими ногами шмяк....