РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10892 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Угрозы Кадырова
4 499 46

Кадыров пригрозил Украине "жестоким ответом" из-за атаки БПЛА на Чечню

кадиров

Во время атаки беспилотников на столицу Чечни 5 декабря дрон попал в комплекс "Грозный-Сити", расположенный в 800 метрах от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот впоследствии пригрозил Украине "ответными мерами по террористическим объектам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своих соцсетях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Угрозы главы Чечни

Кадыров назвал это "трусливыми ударами укрофашистов по мирным объектам".

"Начиная с завтрашнего дня и в течение недели [украинцы] почувствуют на себе наш жесткий ответ... Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!" - пригрозил глава Чечни, добавив, что это "личный подарок".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комплекс "Грозный-Сити" горит в столице российской Чечни после атаки беспилотников. ВИДЕО

По его словам, атака на Грозный "абсолютно не имеет никакого тактического смысла".

По его словам, жертв в результате атаки якобы нет, а здание пообещал отремонтировать.

Смотрите также: Дроны атаковали Темрюкский морской порт в Краснодарском крае. ВИДЕО

Атака на Чечню

  • Напомним, в пятницу, 5 декабря, дроны атаковали столицу Чечни — город Грозный. Зафиксировано попадание в высотное здание комплекса "Грозный Сити".
  • 2 декабря в результате атаки БПЛА на Чеченскую республику РФ ночью сгорело здание ФСБ.

Угрозы Кадырова

Автор: 

Грозный (54) Кадыров Рамзан (810) Чечня (643)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
З погрозами у чергу , ******* !
показать весь комментарий
05.12.2025 23:57 Ответить
+19
ти за Беслан помстися ..кусок барана ...
показать весь комментарий
06.12.2025 00:10 Ответить
+17
Чекаємо, підрк чорнодупий. Ічкерійці твою жирну тушку і твоїх чисельних вилупків невдовзі підвішають для освіжування і загортання у свинячі шкури.
показать весь комментарий
06.12.2025 00:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З погрозами у чергу , ******* !
показать весь комментарий
05.12.2025 23:57 Ответить
P.S. А будеш надоїдати - викреслимо із списку .
показать весь комментарий
06.12.2025 00:00 Ответить
Весела метушня у курнику вівцей0бів.
показать весь комментарий
06.12.2025 00:00 Ответить
Нестерпно грізний Дон, по призвищю Гон-Дон,
Грозить дон з міста Грозний дон,
Грозою дон, пройдется над рекою дон.
Днепром яка зовется.
Но послан був у сраку
Смердючему кацапу цей кончений Гон-Дон.
показать весь комментарий
06.12.2025 06:57 Ответить
Чекаємо, підрк чорнодупий. Ічкерійці твою жирну тушку і твоїх чисельних вилупків невдовзі підвішають для освіжування і загортання у свинячі шкури.
показать весь комментарий
06.12.2025 00:01 Ответить
Как дирка у своєму репертуарі але забув що його вівцейоби це заградзагони а не війська
показать весь комментарий
06.12.2025 00:02 Ответить
Бугогагага
показать весь комментарий
06.12.2025 00:04 Ответить
Невже своїх жінок-віслюків відправить в атаку? Це ще бородата мразота не отримувала ракетами по своїх палацах. Буде мразота в підвал як )(уйло перебиратись жити
показать весь комментарий
06.12.2025 00:06 Ответить
Ух какой злой ОВЦЕЙОБ
показать весь комментарий
06.12.2025 00:08 Ответить
До уровня Джохара Дудаева как до луны
показать весь комментарий
06.12.2025 00:10 Ответить
Київ у метро знову
показать весь комментарий
06.12.2025 00:10 Ответить
авжеж, будемо ховатись від кадиркіних балаболістичних ракет.

єдине на що здатен цей шайтан, це якийсь теракт, да і то руками безробітного наркомана

.
показать весь комментарий
06.12.2025 00:16 Ответить
Кадиркіни тут ні до чого. На сьогодні рашисти готували масовану атаку вже тиждень..
показать весь комментарий
06.12.2025 00:46 Ответить
під час "переговоров о мире имени Трампа" ?

1. буйло не буде нариватись на неприємності
2. ракети цей гад береже до морозів - ми його падлючі звички вже знаємо

.
показать весь комментарий
06.12.2025 03:47 Ответить
ти за Беслан помстися ..кусок барана ...
показать весь комментарий
06.12.2025 00:10 Ответить
Прислужник рашистської пітьми, зрадник світлої пам'яті і невмирущої слави Джохара Дудаєва, Аслана Масхадова й інших чеченських воїнів, які не скорилися ворожій навалі й невтомно нищили російських загарбників на своїй землі, щоби врешті вигнати геть всю цю нечисть.
Ганьба колаборантам - назначенцям *****, що зараз допомагають пітьмі воювати з Україною.
показать весь комментарий
06.12.2025 00:11 Ответить
спокійно,
буба вибачиться і все устаканиться.
не перший раз...
показать весь комментарий
06.12.2025 00:11 Ответить
Сявка каДирка заскавучала, значить Україна все правильно робить. Слава Україні!
показать весь комментарий
06.12.2025 00:12 Ответить
ахмат чяй телесами груюкає
показать весь комментарий
06.12.2025 00:17 Ответить
бити треба було по кадиркіному палацу - здоров'я у нього ніяке, великі проблеми з нирками.
може захлинувся б у власній сечі з переляку

.
показать весь комментарий
06.12.2025 00:19 Ответить
100% кадиркін від страху коні двинув би разом зі своїм поросятком-синком. Бо судячи з того якими кортежами і з якою охороною воно їздить воно такий же серун як і )(уйло
показать весь комментарий
06.12.2025 00:22 Ответить
в Україні є гетьманцев!
він таких голими ногами шмяк....
показать весь комментарий
06.12.2025 00:21 Ответить
настрій, вишкол все при йому!
показать весь комментарий
06.12.2025 00:23 Ответить
Ховайте овець.
показать весь комментарий
06.12.2025 00:22 Ответить
Ми не кацапи... Століття тому, махновці це пояснили "дітям гір"... Потім на Північному Кавказі матері дітей "Махном" лякали... Можемо повторить..
показать весь комментарий
06.12.2025 00:22 Ответить
шо за байка?
показать весь комментарий
06.12.2025 01:22 Ответить
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/ Махно і абреки.Байка.))
показать весь комментарий
06.12.2025 02:23 Ответить
ні,це не байка. це рідкісний випадок коли Холодний цілком правий. десь у 1919 році,армія Н.Махна вела бойові дії проти біляків Дєнікіна,у Дєнікіна була т.з. Дика дивізія,з кавказців. ця дивізія дуже лютувала проти цивільного населення і в одному з боїв махновці її розбили,влаштували різанину джігітам.вцілілі ах..гордиє джігіти ,в паніці дременули з України додому...
показать весь комментарий
06.12.2025 02:24 Ответить
Не "байка"... Це розгром "дикої дивізії" під Катеритнославом, у листопаді 1919-го...
показать весь комментарий
06.12.2025 05:05 Ответить
смішний цей їхній покемон....
показать весь комментарий
06.12.2025 00:24 Ответить
Пітух *******
показать весь комментарий
06.12.2025 00:28 Ответить
Україна не воює проти чеченців. Україна воює проти кадиропітеків.
показать весь комментарий
06.12.2025 00:55 Ответить
Бідні вівці і барани він їх буде туп туп
показать весь комментарий
06.12.2025 01:39 Ответить
Кадиров цє мунафік, але дуже важлива фіґура.Не буде миру на фатерлянді аж до поки коцяпи почнуть різати один одноґо.
показать весь комментарий
06.12.2025 04:38 Ответить
Шайтан кончений
показать весь комментарий
06.12.2025 06:06 Ответить
Передайте цьому під@ру, хай потерпить, єво скоро асвабадят!))
показать весь комментарий
06.12.2025 07:16 Ответить
Що там кукурікае цей бородатий цап кака.диров? Ударити по центрам прийняття рішень? Козойоб своїми тупими мізками не розуміє, це Україна, і вас, драних синів свиней і козлів сприймають не як воінів, а пастухів з гір, і будуть вас тут перетворювати в вонючу падаль і корм для диких тварин. Шо там кукурікав кака.дирівський генерал лапті алладіна на курщині? ми-би показали їм ( ЗСУ ), але розминулися. Кака.диров, зарубай собі на твойому козлиному лобі, прийдуть до тебе бандеровці і будуть мати всю твою домову книгу, а тебе, цап бородатий будуть місяць кормити свининою, а коли відгодують, і закриють в вольєр з вовками.
показать весь комментарий
06.12.2025 07:26 Ответить
...знову в тіктоці щось покажеш?
показать весь комментарий
06.12.2025 07:30 Ответить
Ага, злой чеченец громко плачет ,уронил он в речку мячик, тише ,злой чечен ,не плач,не утонет в речке мяч.
показать весь комментарий
06.12.2025 07:35 Ответить
Членососка путінський - Кадиров скоро отримує дрон у вигяді х#я прямо в туза.
показать весь комментарий
06.12.2025 07:42 Ответить
Барани в аулах почали ховатися очікуючи жорсткої відповіді, дупой чують що відповідь у першу чергу торкнеться їх.
показать весь комментарий
06.12.2025 07:54 Ответить
Дон,приготуй дон тік-ток війська дон.А,дон короче ган дон,дон
показать весь комментарий
06.12.2025 08:24 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2025 08:29 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2025 08:30 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2025 08:49 Ответить
 
 