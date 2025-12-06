Кадыров пригрозил Украине "жестоким ответом" из-за атаки БПЛА на Чечню

Во время атаки беспилотников на столицу Чечни 5 декабря дрон попал в комплекс "Грозный-Сити", расположенный в 800 метрах от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот впоследствии пригрозил Украине "ответными мерами по террористическим объектам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своих соцсетях.

Угрозы главы Чечни

Кадыров назвал это "трусливыми ударами укрофашистов по мирным объектам".

"Начиная с завтрашнего дня и в течение недели [украинцы] почувствуют на себе наш жесткий ответ... Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!" - пригрозил глава Чечни, добавив, что это "личный подарок".

По его словам, атака на Грозный "абсолютно не имеет никакого тактического смысла".

По его словам, жертв в результате атаки якобы нет, а здание пообещал отремонтировать.

Атака на Чечню